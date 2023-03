Abascal: «La ruptura de Ayuso con Vox es la gota que ha colmado el vaso tras darle el Gobierno gratis»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido este viernes a la ruptura anunciada por Isabel Díaz Ayuso con su formación en Madrid diciendo que es «la gota que colma el vaso después de darle el Gobierno gratis, apoyarla en 26 iniciativas y a pesar de que el PP ha tumbado 64 iniciativas de Vox». Ha añadido que la presidenta madrileña se ha enfadado con Vox por un motivo: por querer traer inversión extrajera a Madrid e impedirlo Vox. Y ha explicado este extremo: «Porque ella quiere inversores extranjeros para darles bonificaciones y nosotros queremos esas bonificaciones para los españoles». Pese a ello, a la ruptura, Vox ha anunciado seguirá apoyando al Gobierno de Castilla y León porque Fernández Mañueco es el ejemplo.»

«Nos hicieron una guarrería en los Presupuestos de Madrid y les dijimos que los apoyaríamos si no respaldaban en Madrid la ley trans», ha asegurado Abascal, para recordar luego que «Ayuso dijo que la ley Trans le parecía un derecho. Pero con eso, lo que han hecho es apoyar a quienes pactan con los separatistas». «Pues nosotros, lo que no cambiamos son presupuestos por derechos». «Lo que quieren en realidad es hacer que Vox no tenga voz», ha argumentado.

Abascal ha abundado sobre este asunto y se ha preguntado: «¿Quién manda en el PP? ¿El señor Feijóo; la señora Ayuso, el señor Margallo, que ha dicho que la Agenda 2030 es el Evangelio?». «Creo -ha continuado Abascal- que los votantes del PP están confundidos con razón, y parece que necesitan alguien que les defienda». Así, el presidente de Vox ha anunciado «solemnemente», que, frente a la ruptura del PP, en Castilla y León «Vox va a seguir respaldando al Gobierno del PP». «Porque es un Gobierno que funciona bien, de manera razonable en el que tanto el vicepresidente como los consejeros respetan a la fuerza política en función de la representación que los castellanos y leoneses le habéis dado… No queremos romper esa alternativa», ha dicho Abascal, que ha dejado claro que, «mientras eso sea así, Castilla y León será un ejemplo para toda España y Alfonso Fernández Mañueco es un ejemplo para el Partido Popular».