OKDIARIO comprueba en el Registro lo fácil que es cambiar de sexo con la Ley Trans

La Ley Trans ya está en vigor. Gracias a este texto impulsado por Irene Montero, cualquier persona mayor de 16 años puede cambiar su sexo registral con un sencillo trámite en el Registro Civil. Tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, tan sólo hace falta llevar cuatro documentos y rellenar un formulario para poder iniciar el trámite. Tras la entrega de los escritos, en un plazo inferior a cuatro meses, se deberá acudir en una segunda comparecencia al Registro para finalizar el papeleo. Transicionar entre géneros nunca antes fue tan fácil.

Este periódico ha acudido a primera hora de la mañana al Registro Civil Único de Madrid, ubicado en la calle Pradillo, en cuyas oficinas se realizan los cambios registrales de sexo. Una fila de un centenar de personas, que portaban consigo los documentos necesarios para realizar el trámite deseado, esperaban en la puerta para entrar al edificio. Tras superar el control de seguridad, los presentes pasaban por el mostrador de información donde se les indicaba los pasos a seguir para completar el trámite que quisieran hacer.

OKDIARIO ha llegado a este mostrador para informarse sobre cómo un ciudadano puede cambiarse de sexo con la recién aprobada Ley Trans. Un amable funcionario ha atendido a este periódico dándole dos folios en los que se incluye la documentación necesaria para completar el cambio de sexo. La primera hoja es un simple cuestionario, de media cara, en el que el ciudadano debe solicitar la rectificación de la mención registral de sexo que aparece en su acta de nacimiento. Por su parte, el segundo folio resume los requisitos de documentación que se debe aportar junto al formulario. Así, todos los solicitantes deberán aportar su DNI, Certificado de Nacimiento y de Empadronamiento, y el Libro de Familia en caso de los mayores de 16 años.

Una vez entregados los documentos, los funcionarios informan al ciudadano de que será citado para una nueva comparecencia. «Debe ser que algunos se están arrepintiendo», asevera una funcionaria consultada por este medio. Asimismo, esta misma funcionaria asegura que las nuevas indicaciones para realizar este trámite aún «están en el aire» y lamenta que el Ministerio de Justicia no les haya hecho llegar unas directrices claras.

Sin embargo, ya se ha dado luz verde a esta Ley Trans. Irene Montero ha conseguido aprobar uno de sus hitos legales de la legislatura no sin polémica. Tras la chapuza de la ley del sólo sí es sí -que ha provocado beneficios legales para más de 700 delincuentes sexuales condenados- ahora llega la Ley Trans. Los menores podrán cambiarse de sexo sin control, no hace falta contar con asesoramiento de profesionales y no es necesario realizar ningún tipo de modificación física acorde al nuevo sexo, entre otros aspectos. Además, tampoco hace falta cambiarse el nombre a pesar de modificar el género, es decir, una persona que se llame, por ejemplo, José Manuel, puede ser una mujer.