3-4. El Etoile Lavalloise le remonta al Semey

El Semey golpeó primero con un inicio arrollador: Bruno Gomes abrió el marcador a los dos minutos, y Dedezinho, con un doblete (7’ y 16’), puso el 0-3 en el marcador antes del descanso. Los franceses, superados en la primera mitad, evitaron el cuarto gol kazajo gracias a las intervenciones de Marquet, que evitó una diferencia aún mayor y mantuvo con vida a los suyos.

Cuando parecía que el partido se había decidido en los primeros 15 minutos, el segundo tiempo fue una exhibición de orgullo del Etoile Lavalloise.

Mouhoudine lideró la reacción con dos tantos casi consecutivos en el minuto 27, antes de que Guirio levantara a la afición francesa con el gol del empate. La euforia llegó en el tramo final, cuando Bilal Bakkali culminó la remontada en los últimos minuto, desatando la locura en Son Moix. Semey lo intentó con portero-jugador, pero se topó con un muro impenetrable.

Este viernes, jornada de descanso en la Champions, que reanudará su actividad el sábado con el choque entre los franceses y los checos y los mallorquines y los kazajos. El Illes encabeza la clasificación con seis puntos y una diferencia de +3. Con un punto es matemáticamente campeón e incluso podría valerle con la derrota. El Semey tendría que ganarles por un mínimo de dos goles de diferencia.