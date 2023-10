15 años sin un internacional con España. Luis De la Fuente, seleccionador español, ha facilitado la prelista para los partidos ante Escocia y Grecia de la próxima semana y, como era de esperar, no hay ningún mallorquinista en una relación de 50 jugadores en la que figuran, entre otros, dos futbolistas del Rayo, último rival de los de Aguirre. El lateral catalán Pablo Maffeo era el único con opciones de ser seleccionable, pero le descartó su lesión ante el FC Barcelona que le mantendrá entre cinco y siete semanas fuera del equipo.

Muy atrás han quedado los tiempos en los que el Mallorca llegó a aportar hasta a diez jugadores a la selección española absoluta desde que fuera convocado el centrocampista o defensa central salmantino Luis García, que debutó el 27 de enero de 1988 ante la República Democrática Alemana (RDA) en un partido que finalizó con empate a cero. Miguel Muñoz fue el primer seleccionador que se fijó en el Mallorca.

Luis García, Álvaro Cervera, Iván Campo, Vicente Engonga, Marcelino Elena, Dani García, Miguel Ángel Nadal, Albert Luque, Dani Güiza y Fernando Navarro son los diez jugadores que ha aportado el Mallorca a la selección española. El último en ser citado fue el lateral izquierdo Fernando Navarro, al que llamó Luis Aragonés para disputar la fase final de la Eurocopa de 2008. El que fuera defensor del Barcelona jugó ante Grecia en la primera fase, mientras que Güiza intervino en los 12 últimos minutos de la final ante Alemania disputada el 29 de junio de 2008, por lo que el jerezano es, técnicamente hablando, el último bermellón en vestir la camiseta rojigualda.

En la plantilla actual del Mallorca no hay demasiados jugadores que puedan ser seleccionables. Algunos de ellos, como Cuéllar, Dani Rodríguez o Jaume Costa, están descartados por edad. De los «aptos» quedan Raíllo -lesionado y con 32 años-, Copete, Lato, Omar Mascarell, Morlanes, Antonio Sánchez, Javi Llabrés, Abdón Prats y, por supuesto, Maffeo y Sergi Darder. El centrocampista de Artà, que cumplirá 30 años en diciembre, estuvo en las selecciones inferiores, pero no pasó de la sub21, con la que disputó cuatro encuentros. Para él no es tarde todavía, ya que Nadal disputó con España el Mundial de Corea teniendo ya 36 años.