1-1. El Ibiza cae en los penaltis y le dice adiós a la Copa

El Ibiza fracasó en los penaltis en su intento de seguir adelante en la Copa del Rey, después de que su encuentro ante el Quintanar del Rey llegara al final del tiempo reglamentario y de la prórroga con empate a uno. Los pitiusos fueron mejores, pero les faltó puntería ante la meta del equipo de Castilla La Mancha y luego estuvieron desacertados en los once metros.

El veterano Ernesto adelantó a los pitiusos en el marcador con un gol a los 11 minutos que encarrilaba la eliminatoria, pero no duró mucho la alegría ya que a los 16 minutos Lorente, al transformar un penalti, igualó el partido.

A partir de ese momento el choque lo dominó el Ibiza, pero sin la contundencia necesaria ante el área del equipo conquense. Ernesto fue de nuevo el que tuvo la ocasión más clara, pero no pudo batir al meta Bartual y el partido se marchó a la prórroga.

En el tiempo suplementario el Ibiza siguió intentándolo mientras el Quintanar del Rey, de inferior categoría, se cerraba atrás en busca de un contragolpe que le pudiera poner en ventaja. Sin embargo no sucedió nada en los 30 minutos extra y fue necesario irse al punto de penalti.

Desde los once metros estuvo más acertado el Quintanar del Rey, que de esta forma entrará en el bombo del sorteo de la segunda eliminatoria, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre en la Federación Española.