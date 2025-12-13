Ni italianos ni vieneses: en esta ciudad de Cataluña se hace el mejor helado artesanal de Europa

Aunque los mejores helados dicen que están en Italia, resulta que un concurso especial sobre este tema ha dado el precio al mejor helado artesanal de Europa a una ciudad de Cataluña. En concreto, el helado artesano de la empresa reusense Gelats i Torrons Xixona se ha alzado con el título al mejor de Europa, en la competición internacional dentro del MIG 2025 Experience. Lo importante es que se celebra en Longarone (Italia), que es definida como capital europea de la heladería, y lejos de quedarse en un rincón italiano, se ha dado en Reus.

Este helado tan particular es original y tiene ingredientes típicos catalanes. El helado ganador tiene el nombre de «Catalanet Ganxet», y lleva turrón de avellanas de Reus, salsa de vermut con naranja y carquiñolis, que es uno de los productos típicos de la comunidad, una galleta algo gruesa y que suele costar de romper al morderla. Este helado rompe con casi todo lo visto hasta ahora, no por los sabores, pues ahora hay tantos que ya no nos parece tan extraño, sino por el lugar que ha sido ganador, totalmente inesperado.

La ciudad de Cataluña donde se hace el mejor helado artesanal de Europa

El helado ha resultado ganador de este concurso representando a España. Este certamen es uno de los más interesantes y destacados del sector al agrupar a maestros heladeros de doce países distintos.

Cada país presenta su propuesta y se selecciona para quedar primero en cada estado a lo largo de 2025. El helado de la empresa Gelats i Torrons Xixona, de Reus, está encabezada por Núria del Cacho y Ahmed Atamna. Ambos están satisfechos con la elaboración y fueron a recoger el premio. Es todo un hito que Catalan Ganxet sea el mejor helado artesanal de Europa.

Ahora bien, el concurso estuvo reñido, puesto que, tras el primer premio de Reus, representado a España los dos premiados siguientes fueron Eslovenia y Luxemburgo.

Fiesta del helado de Reus

Que España haya ido con esta gran propuesta y se haya llevado el primer premio del concurso no es un hecho casual. Han ganado el MIG 2025 Experience gracias a la primera Fiesta del Helado de Reus, celebrada el pasado mayo, y donde ya se dieron a conocer algunas de las mejores propuestas de este momento.

Este evento, en Reus, se enmarcó en el proyecto europeo GelatOn the Road, y englobó dos días para poder degustar los mejores helados que participaban en la fiesta del helado de la población. No solamente se pudieron saborear, pues también se votó a los mejores, y la propuesta ganadora también estuvo claramente presente.

Tanto que fue el escogido para representar de manera estatal la final internacional de este importante concurso donde el helado es protagonista.

El mejor helado artesano de Europa y GelatOn the Road

Este importante proyecto da a conocer las mejores materias primas para poder elaborar los mejores helados. Destacan los productos de proximidad, como en este caso el premiado. Que lleva turrón de avellanas de Reus, (el producto destacado de la zona de Reus y Tarragona, junto con la almendra), además de la salsa de vermut con naranja (que es una de las bebidas más seguidas y destacada en toda Cataluña y también de España, que se suele comer el domingo junto a las mejores tapas, mientras que los carquiñolis (en catalán carquinyolis o carquinyols, hace referencia a una especie de pastas secas realizadas con la técnica del biscote, produciendo un pan tostado dulce, con almendras muy típicas de Cataluña y del sur de Francia (croquant), aunque se han extendido también por Baleares, Aragón y Valencia.

Estos productos aportan tradición y también innovación. El proyecto GelatOn the Road busca precisamente eso: ver la tradición de los productos de cada lugar y las técnicas que se emplean para poder crear estos helados tan especiales.

El proyecto ha creado la primera marca de certificación de ámbito europeo para el helado artesanal, Gelato European Route, que se suele dar por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

