Los tractores vuelven a salir en Aragón contra la Agenda 2030 provocando retenciones en las carreteras

Este lunes, en Aragón han comenzado las marchas de agricultores y ganaderos en las tres provincias de la comunidad contra la Agenda 2030 y la difícil situación que atraviesa el sector. En coordinación con otras regiones de España, la asociación Aragón es Agricultura y Ganadería (AEGA) ha secundado el llamamiento de la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI).

Desde primeras horas de la mañana, han salido de multitud de puntos diferentes de Aragón columnas de tractores y coches con el objetivo de realizar cortes en las carreteras y provocar la marcha lenta de la circulación. Por el momento, no se han producido incidencias reseñables, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de Aragón.

Los protestas del campo en Aragón

En la provincia de Huesca, los tractores aragoneses tenían pactado con los catalanes unirse en la frontera para realizar actividades conjuntas. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña ha logrado un acuerdo con los agricultores y éstos han desconvocado la tractorada. Hay que resaltar que ninguna de las asociaciones del sector primario catalán forma parte de UNASPI.

Según explican fuentes de la federación a OKDIARIO, la decisión tomada por parte de desconvocar las marchas acordadas han sentado muy mal entre los manifestantes que lo perciben como un boicot al movimiento.

Las nuevas protestas del sector primario coinciden con el aniversario de la llamada «revolución del campo», un movimiento que consideran ha supuesto «un antes y después en la lucha contra las medidas de la Unión Europea», que afectan a los pequeños ganaderos y agricultores.

Sin embargo, reconocen que el poder de convocatoria un año después es menor ante el hastío de la situación. Desde AEGA reflexionan que «la Agenda 2030, el Pacto Verde y el Acuerdo de Mercosur, no sólo afecta al sector primario, sin embargo, en este año, el único sector que ha salido a protestar ha sido el nuestro».

En Aragón confían que se produzca «un efecto contagio» y que en los días sucesivos las «carreteras se desborden».

Aunque ningún partido político se ha puesto en contacto directo con AEGA, este domingo el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, mostró su respaldo a estas protestas contra «los burócratas de Bruselas».

De hecho, desde la semana, Nolasco ha mantenido varias reuniones con pequeños agricultores de la provincia de Zaragoza y Teruel, para abordar una reforma de la Ley de Agricultura Familiar en Aragón, en la que proponen eliminar los artículos 8, el 19 y el 25, que restringen su actividad, señalando que el objetivo de Vox no es «privilegiar a las macrogranjas», sino «reducir las trabas a las pequeñas explotaciones y a los emprendedores del mundo rural».

El portavoz de Vox en las Cortes y ex consejero de Justicia, Cohesión Territorial y Despoblación, alertó que el pasado año, «Aragón perdió 344 profesionales del sector». Un hecho que alertan desde AEGA: «En el campo aragonés, del 70% que se jubilan no tienen relevo. La legislación actual no lo favorece, frente a la llegada de grandes grupos que además no apuestan por cultivos de primera necesidad».

Las carreteras de Aragón por las protestas

En estos momentos, la mayoría de las columnas de tractores en Aragón se dirige hacia la entrada de Zaragoza. En la provincia de Zaragoza, hay congestión en la A-126, a la altura de Tauste, en ambos sentidos de la circulación; también se registran cortes intermitentes en la A-125, a su paso por Erla, asimismo, en ambos sentidos. También se produce circulación irregular en la A-122, entre Épila y La Almunia de Doña Godina, así como en la A-220, en Cariñena; y en la A-222, en Belchite y la N-330 en Venta del Olivar.

Igualmente, las incidencias afectan a la N-2, a su paso por Alfajarín, y en la N-122, en el punto kilométrico 84,5, en Tarazona, y a la altura de Magallón. Por otro lado, hay retenciones en la N-232, desde Quinto hasta Paraje de Simón; y la circulación está interrumpida en la N-232, a su paso por Roden, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web.

La manifestación convocada en Huesca por la Plataforma Huesca es Ganadería y Agricultura (HEGA), previa comunicación a la Delegación del Gobierno, ocasiona circulación irregular en la A-131, entre Ballobar y Fraga; y en la N-330, en Almudévar.

En el caso de la provincia de Teruel, las movilizaciones provocan circulación irregular en la N-232, en Híjar, en sentido decreciente; en la N-211, en Gargallo, en ambos sentidos; y en la N-234, entre Calamocha y El Poyo del Cid.