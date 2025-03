La soprano zaragozana Ruth Iniesta canta por sorpresa esta canción de Mariah Carey a OKDIARIO

La soprano Ruth Iniesta ha regalado un momento mágico a los lectores de OKDIARIO cuando se ha arrancado a cantar por sorpresa en esta entrevista.

Nuestro diario le ha preguntado a la artista por la canción que más le gusta interpretar. «Es muy difícil responder a esta pregunta», ha contestado con una sonrisa.

«Me gusta interpretar muchos estilos, y si tengo que escoger una canción… igual no me voy a la clásica, sino a Whitney Houston o Mariah Carey», ha reconocido, «la canción Hero de Mariah Carey me ha acompañado desde que era pequeñita».

Justo cuando la entrevista parecía que llegaba a su fin, Ruth Iniesta ha compartido con OKDIARIO la interpretación de uno de los fragmentos de la canción para los seguidores. ¡Un regalazo fruto de la espontaneidad del momento que se lo agradecemos de corazón!

Ruth Iniesta

La soprano zaragozana es una de las voces más internacionales de nuestro país. Este pasado 2024, la Academia de las Artes Escénicas de España le otorgó el Premio Talía 2024, gracias a un año jalonado por éxitos de crítica y público en grandes teatros europeos, siendo protagonista, por ejemplo, en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, donde interpretó en seis ocasiones la ópera La Traviata de Verdi.

Según explica a OKDIARIO, uno de sus referentes en la música clásica es la zaragozana Pilar Lorengar. Así mismo, se considera seguidora de la soprano Diana Damrau.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Teatre del Liceu (@liceu_opera_barcelona)

Este lunes, la cantante ha recibido el Premio Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural correspondiente a las Artes Escénicas. Durante la Gala de la Cultura, los galardonados han recogido, de manos de la alcaldesa, Natalia Chueca, una figura que reproduce la escultura León de Francisco Rallo Lahoz en el estreno de estos reconocimientos el día de la Cincomarzada.

Premios al Mérito Cultural

Esta primera edición de reconocimientos al Mérito Cultural ha sido encabezada por el pintor Jorge Gay, merecedor del Premio Especial. Con él, otros siete representantes del sector, cuya labor ha sido especialmente valiosa para el enriquecimiento y la difusión de disciplinas y expresiones culturales en Zaragoza el pasado ejercicio.

Históricamente, Zaragoza ha sido cuna de grandes referentes culturales, creadores y artistas, que han triunfado a nivel nacional e internacional gracias a su talento y capacidad para avivar la cultura entre la población.

Esa herencia sigue manteniéndose con vigor, incluso con mayor pujanza aún en algunas ramas artísticas, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Zaragoza a organizar un acto formal en el que homenajear a esos referentes de la cultura. Los premios son, además, un refuerzo más de la política del actual Gobierno de Zaragoza, que está multiplicando las propuestas de calidad y para todos los públicos, como un motor de progreso social y económico.

El espíritu de estos reconocimientos recién creados es ensalzar el valor del trabajo artístico y técnico de personas físicas o jurídicas del ámbito cultural durante el año anterior en las siete categorías de Artes Plásticas, Artes Escénicas, Categoría de Música, Fotografía, Audiovisual, Cultura Tradicional y Literatura. Así como el mencionado Distinción Especial, una categoría con la que el Consistorio quiere reconocer una trayectoria

profesional.

La gala ha comenzado con el histórico músico y poeta Gabriel Sopeña, entre otros, ex miembro de la banda Mas Birras. A continuación, la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha sido la encargada de dar la bienvenida.

La alcaldesa Natalia Chueca visiblemente emocionada ha sido la encargada de entregar los galardones a los premiados: Hermógenes Pardos, en la categoría de Artes Plásticas; Ruth Iniesta, en las Artes Escénicas, Miguel Ángel Tapia, como referente en la Música; José Antonio Duce, en la categoría de Fotografía; el cineasta Javier Macipe, en la categoría Audiovisual; el bailarín Miguel Ángel Berna, destacado en Cultura Tradicional; el escritor y guionista Ignacio Martínez de Pisón, en Literatura.

Se trata, además, de una convocatoria abierta a todos los perfiles, incluidos los técnicos, cuya labor es imprescindible y, en muchas ocasiones permite a los artistas que su talento brille en su máximo esplendor. Para elegir a los ganadores anuales se constituye un comité de valoración que forman responsables del área de Cultura, Educación y Turismo, quienes realizarán la selección de los premiados para cada una de las categorías.