Jon, el artista que canta en el Teatro Real y en las calles de Zaragoza: «Mi sueño es actuar en Aragón»

Hay momentos donde la vida nos pone a prueba, y Jon de Dios no lo dudó. En el verano de 2020, en plena pandemia del coronavirus, este joven zaragozano, en un gesto de valentía y humildad, salió a las calles de Zaragoza para hacer lo mejor que sabe, cantar lírica. Gracias a estas actuaciones improvisadas, pudo pagarse un master en la Universidad Complutense de Madrid, algo que recuerda con orgullo.

Jon de Dios descubrió su voz de barítono estudiando en el conservatorio trompeta, y desde entonces no ha parado de cantar:»Fue una profesora la que me dijo que tenía una buena voz, y a partir de ahí comenzó todo», explica a OKDIARIO.

«Por la calle pude estudiar un master»

Jon de Dios, como para la mayoría de los españoles, sufrió el languidecer de sus contratos de trabajo, en su caso, las actuaciones musicales, y decidió no quedarse en casa, no resignarse. «Salí a la calle a cantar por primera vez solo. Yo estaba viviendo en Madrid, pero tuve que volver a Zaragoza a vivir con mis padres, y sí, en verano empecé a cantar en la calle», recuerda.

«Lo hice porque lo necesitaba, necesitaba sentirme artista, sentirme vivo. Y con el dinero que gané pude pagarme el master en la Universidad Complutense de Madrid», relata, «es algo de lo que me siento especialmente orgullo, gracias a la ayuda de la gente, pude seguir. Vivimos tiempos difíciles».

«Ahora vuelvo siempre que puedo al paseo de la Independencia de Zaragoza. Me gusta, he conectado con la gente y he hecho amistad con muchos de ellos. Si no me ven pasado un tiempo, me preguntan si he estado trabajando fuera. Se alegran por mí», explica mientras coloca su escenario itinerante, donde un cartel anuncia el nombre de sus redes sociales: «@jondediosbaritono».

Pese a ello, reconoce que el hecho de cantar en la calle, le ha llegado a generar tensiones laborales: «Algunas veces he escuchado decir que por cantar en la calle, no podía aspirar a nada más. Yo no creo que sea así».

Jon de Dios y la calle

«En la calle intento acercar la lírica al resto de personas, sin banalizarla. Incluso en ocasiones, chavales jóvenes se paran y les animo a que vayan al teatro, al auditorio. Les digo que si aquí les ha gustado, donde van a disfrutar es ahí, que les encantará escuchar esta música en otros espacios», explica.

«La calle es un espacio muy difícil para cantar. A mí me pone a prueba, requiere mucha atención. Me exige estar pendiente de la técnica. Hay ruidos, alboroto. Y yo le he cogido el gusto después de tanto tiempo. He superado muchas cosas, como a nivel de nervios. En la calle de expones en un medio complicado, y el ánimo de la gente, me ha ayudado mucho», señala este joven tenaz.

Teatro Real, de gira por España…

Después de la pandemia, Jon pudo volver a subirse a las tablas. E incluso tuvo una sección, La cara b de la música clásica, en el desaparecido programa radiofónico de Radio Aragón, La buena vida, donde hablaba de las sorprendentes historias que subyacen en la vida de los artistas, los compositores y las propias obras de este género.

Ahora Jon de Dios colabora con el coro del Teatro Real Madrid y en la obra de Carl Off, Carmina Burana, de la compañía musical La Fura Dels Baus en España. «Son grandes oportunidades que agradezco muchísimo. En el caso del coro del Teatro Real de Madrid te puedes imaginar… Es el más importante del país, el nivel tan fantástico musical, de compañeros, los medios. Carmina Burana es igualmente espectacular», explica.

«Estas oportunidades laborales son las que perseguimos. Para eso estudiamos, trabajamos, nos esforzamos. Los cantantes líricos somos en cierta manera atletas, tenemos que cuidar mucho nuestro tiempo de trabajo, de descanso para esta en forma», confiesa. «Es un trabajo de artesanía, en mi caso llevo 14 años estudiando, más el máster en Formación Musical».

«¿Mi sueño? ¡Cantar en mi tierra!»

Cuál es el sueño de Jon de Dios, nos preguntamos. «¡Cantar en mi tierra!», responde sin dudas. «Me encantaría subirme a los escenarios en Aragón, en mi ciudad, empezar poco a poco, y tener una oportunidad de labrar también aquí carrera».

Según opina este joven, «la lírica se ha ido apartando de la sociedad porque vamos demasiado rápido. Lo que muchos denominan la sociedad de consumo. Esto no sólo se ve en la lírica, también en otros grupos de diferentes estilos musicales. Se puede observar en los talent show. Pero, al mismo tiempo, el arte permanece. A mí me apasiona descubrir qué misterios plasmaron los grandes compositores en las obras que nos han dejado, lo que nos quisieron decir con ellas. Al final, el arte nos ayuda a sentirnos vivos», defiende.

«La música es un lenguaje universal»

«En la calle se observa mucho. La canción que suelo cantar con frecuencia es una canción napolitana poco conocida, L’Ultima canzone, de Francesco Paolo Tosti. La mayoría de la gente no sabe lo que dice, pero si se interpreta bien, lo siente, le llega. A mí esto me deja claro y de manifiesto que la música es un lenguaje universal, aunque no entiendas el texto», concluye este joven de 32 años, que se ha convertido en estos últimos años en un artista que forma parte de la historia viva de Zaragoza, a quien todos le conocen como Jon, el artista lírico.