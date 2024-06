El Rey vuelve a Zaragoza para supervisar los sistemas de neutralización de drones de guerra del Ejército

En España, el futuro de la guerra electrónica se está probando en Zaragoza, donde el Ejército desde el pasado jueves está llevando a cabo unas sofisticadas maniobras para detección anti drones. A tal cita, el Rey Felipe VI ha acudido este lunes en avión militar al Centro de Adiestramiento de San Gregorio, para presenciar el Ejercicio Atlas 24 del Ejército de Tierra, donde se ha probado la eficacia de distintos sensores y medios contra sistemas aéreos no tripulados (UAS).

En un primer momento, estaba previsto que don Felipe llegara en helicóptero, pero las fuertes rachas de viento, han impedido que se llegara al lugar tal y como está previsto. A las maniobras han acudido el general Ignacio Ojeda González Posada, responsable del Fuerza Antiaérea, y el general Carlos Melero Fuster, jefe de la Fuerza Terrestre.

Anti drones del Ejército de España

Un sistema anti drones que el Ejército de Tierra puso en marcha hace dos años en España, conocido como proyecto Cervus, que dirige la Dirección General de Armamento Material, a fin de dotar a nuestro país de capacidad ofensiva ante ataques electrónicos, con el objetivo de integrar estas tecnologías de ciberseguridad con el resto de capacidades de los sistemas de guerra electrónica del Ejército de Tierra.

Don Felipe ha podido observar el Ejercicio Atlas 24, a través de los sistemas que están debajo del mirador Tres Poyetes. Este Ejercicio es una continuación de la edición de 2023, que se desarrolló en el Campo de Maniobras y Tiro de El Ferral (León) el pasado junio. Como decimos, es un ejercicio de doble acción y de un alto grado técnico en el que no se efectúa fuego real. Este ejercicio que dura una semana, participan sistemas de detección de Artillería Antiaérea y sistemas específicos contra Sistemas Aéreos no Tripulados (Unmanned Aerial System), integrados en el Sistema de Defensa Aéreo, así como sistemas aéreos no tripulados de distinto tamaño.

Cerca de 300 efectivos de las Fuerzas Armadas y de otros organismos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior participan estos días en el Ejercicio “Atlas 24” del @EjercitoTierra al que asiste hoy el Rey en Zaragoza. ➡️https://t.co/BzROR8anEX pic.twitter.com/rXRQN02Vxx — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 10, 2024

La finalidad de la actividad es la generación de unas conclusiones para mejorar las tácticas, técnicas y procedimientos y detectar las capacidades y vulnerabilidades de los sistemas en la detección de sistemas aéreos no tripulados, del mismo modo se pretende detectar las vulnerabilidades y capacidades de los sistemas aéreos no tripulados participantes frente a los sistemas de detección e inhibición.

Todas estas acciones buscan optimizar el empleo de los medios participantes y orientar la implementación y mejora de las capacidades, pues hay que tener en cuenta que este tipo de material bélico como son los drones se están empleando en Europa, tanto en Ucrania como en Armenia.

Ejercicio Atlas 24

En el ejercicio, está liderado por el Grupo de Artillería Antiaérea II/71, la unidad de referencia en la lucha contra estos sistemas aéreos no tripulados pequeños. En él participan más de 300 militares de unidades del Mando de Apoyo a la Maniobra, entre las que destacan el Mando de Artillería Antiaérea, el Mando de Artillería de Campaña, el Mando de Ingenieros, el Mando de Transmisiones y el Regimiento de Inteligencia número uno, además de personal y medios de múltiples unidades del Ejército de Tierra.

Asimismo, participa personal de la Armada y del Ejército del Aire, así como como la Secretaría de Estado de Seguridad y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como el Cuerpo Nacional de Policía.

Anti drones con inteligencia artificial

En esta ocasión, participan también varias empresas civiles relacionadas con el ámbito de Defensa, como la empresa TRC, que lidera el proyecto Cervus, y que en su tercera evolución (Cervus III) incorpora una capa de inteligencia artificial «que mejora la capacidad de respuesta a las amenazas mediante modelos de machine Learning y gestión automatizada de información, de cara a potenciar la capacidad de respuesta de los operadores militares».

Tal y como explica la empresa TRC, este sistema Cervus III, «cambia el concepto de detección interpretando el dron como si se tratara de un virus informático, es decir, analizando su comportamiento». De tal forma que es capaz de «registrar rápidamente las diferentes amenazas comprendiendo su movimiento, tipo de frecuencia, trayectoria y sus intenciones».

La incorporación de la inteligencia artificial en el sistema de mando y control «permite automatizar el flujo de información y ayuda a minimizar el facto de error humano. Maximizamos la capacidad de identificación y definición de amenazas de forma autónoma simplificando el trabajo del operador», señala la compañía con tecnología 100% española.