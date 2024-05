El Rey Felipe VI recibe a pie de pista a Zelenski en su primera visita oficial a España

El Rey Felipe VI ha recibido a pie de pista al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la que es su primera visita oficial a España y desde la invasión rusa de su país llevada a cabo por Vladimir Putin. Zelenski llega a nuestro país para firmar un acuerdo multimillonario de seguridad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe del Estado se ha trasladado al aeropuerto para recibir en persona al mandatario ucraniano, un gesto inusual de deferencia con el fin de mostrar la importancia de esta visita y apoyar al pueblo ucraniano frente al ejército ruso. El Rey Felipe VI también tuvo un gesto similar, aunque en este caso en la base aérea de Torrejón, en junio de 2022 cuando vino el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El presidente de Ucrania ha aterrizado poco antes de las 12:00 horas, con cierto retraso sobre el horario previsto. Tras saludar a Felipe VI y al resto de la delegación que ha acudido a recibirle, se han interpretado el himno ucraniano y el español y a continuación ambos han pasado revista a las tropas de los tres ejércitos que han formado frente al avión.

«Es un honor especial para Ucrania y los ucranianos que, a mi llegada a España, Su Majestad el Rey Felipe VI recibiera personalmente a nuestra delegación», ha enfatizado Zelenski en un mensaje colgado en las redes sociales.

It is a special honour for Ukraine and Ukrainians that, upon my arrival in Spain, His Majesty King Felipe VI personally welcomed our delegation.

During the visit, we will sign a bilateral security agreement and hold talks with Prime Minister Pedro Sánchez.

We intend to discuss… pic.twitter.com/2M55eV9xTt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 27, 2024