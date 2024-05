El presidente Joe Biden ha arremetido este jueves contra las manifestaciones pro Palestina en las universidades de élite de EEUU, en las que se han escuchado proclamas en contra de Israel y a favor del grupo terrorista de Hamás y se han vandalizado edificios académicos en los que se han atrincherado los estudiantes. Biden arremete contra las protestas pro Palestina: «No hay sitio en EEUU para la violencia contra judíos». «La disidencia es esencial para la democracia», ha indicado Joe Biden este domingo en la Casa Blanca, que ha matizado: «Pero la disidencia nunca debe conducir al desorden».

El presidente demócrata ha roto varios días de silencio sobre las protestas pro Palestina en los diferentes campus de las universidades de élite, donde han tenido lugar cientos de detenciones. «Aquí todos hemos visto imágenes y ponen a prueba dos principios americanos fundamentales. El primero es el derecho a la libertad de expresión y a que la gente se reúna pacíficamente y haga oír su voz. El segundo es el imperio de la ley. Ambos deben ser respetados», ha destacado Joe Biden.

«No somos una nación autoritaria donde silenciamos a la gente o aplastamos la disidencia, el pueblo estadounidense es escuchado. De hecho, la protesta pacífica está en la mejor tradición de cómo los estadounidenses responden a cuestiones importantes. Pero tampoco somos un país sin ley, somos una sociedad civil y el orden debe prevalecer a lo largo de nuestra historia», ha destacado Biden, que ha recordado que «respetamos la protesta pacífica en Estados Unidos. La protesta violenta no está protegida. Cuando hay violencia, destruir la propiedad no es una protesta pacífica. Va contra la ley», ha destacado.

En este sentido, ha arremetido contra los estudiantes que se han manifestado estos días a favor de Palestina con proclamas del grupo terrorista de Hamás. «Vandalismo, allanamiento de morada, romper ventanas, cerrar campus, obligar a cancelar clases y graduaciones, nada de esto es una protesta pacífica. Amenazar a la gente, intimidarla, infundirle miedo no es una protesta pacífica. Va contra la ley. La disidencia es esencial para la democracia, pero la disidencia nunca debe conducir al desorden o a negar los derechos de los demás», ha destacado.

🚨#BREAKING: Protesters have just stormed and overtook the Hamilton Hall at Columbia University Sparking Riot as They Barricade Inside and Break Windows⁰⁰📌#Manhattan | #NewYork⁰⁰At this very moment, hundreds of students and pro-Palestine protesters have just forcefully… pic.twitter.com/PbU04sHSI9

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2024