Hoy, 8 de febrero de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con un cielo muy nuboso en el sistema Ibérico y Cinco Villas, donde se esperan precipitaciones débiles. En el resto del territorio, los intervalos nubosos dominarán, con una baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento soplará del noroeste, moderado a fuerte, especialmente en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo gris con chubascos matutinos

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos, especialmente durante la mañana. El viento, que soplará del norte a una velocidad notable, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fresca de lo que marcan los termómetros, que oscilarán entre los 5 y los 13 grados. La humedad, alta y cargada, añade un toque de pesadez al ambiente, mientras el sol, tímido, se asoma a las 08:08, prometiendo un día de luz que se desvanecerá a las 18:27.

Ya por la tarde, el cielo se despejará, dejando paso a un azul más claro y una probabilidad de lluvia que se disipa casi por completo. Las temperaturas se mantendrán agradables, aunque la sensación térmica podría seguir siendo fresca. Con el viento amainando, la tarde-noche se presenta tranquila, ideal para disfrutar de un paseo bajo el cielo que, finalmente, se mostrará más amable.

Calatayud: nubes grises y lluvias intermitentes

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 5 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, especialmente de madrugada a mediodía, lo que sugiere un inicio de día muy húmedo.

A medida que la tarde se aproxima, el cielo se despejará ligeramente, pero no se alejará del todo la posibilidad de chubascos, con un 55% de probabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 11 grados y el viento, que puede alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h, añadirá un toque de agitación al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica puede descender notablemente.

Tarazona: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, la tarde se mantendrá más tranquila, con un cielo despejado y temperaturas agradables.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La brisa suave y el ambiente templado invitan a salir y aprovechar el tiempo, ya sea en compañía de amigos o en solitario.