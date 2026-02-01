Feijóo reprocha a Sánchez su planes por pretender «un Vox fuerte» y un presidente de Aragón «débil»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha denunciado los planes del presidente Pedro Sánchez para desgastar a Jorge Azcón en su camino hacia la reelección el 8F. A su juicio, lo que pretende el líder socialista es «hacer un Vox fuerte» para hacer «débil» al candidato del PP.

Así se ha referido el jefe del principal partido de la oposición durante la celebración de un mitin en la localidad aragonesa de Calatayud. Junto a más de un centenar de afiliados y simpatizantes del PP, Feijóo, que ha arropado a su candidato a la reelección, Jorge Azcón, no se ha andado con rodeos al denunciar las artimañas del PSOE por hacer que les vaya mal en esta campaña.

«¿Qué quiere Sánchez? Pues quiere un Vox fuerte y un presidente débil», ha señalado a la vez que ha criticado que éste sea el único objetivo del líder socialista del Gobierno de cara a los comicios autonómicos del próximo 8 de febrero. «Ése es el objetivo y no otro, hinchar a Vox y que Azcón sea un presidente débil», ha reseñado.

Coincidiendo con el ecuador de la campaña, Feijóo ha pedido a los suyos «un último empujón, un último esfuerzo» para elevar a Azcón de nuevo al frente de la Presidencia del Gobierno de Aragón. «No dividamos fuerzas», ha insistido porque eso, ha asegurado que es precisamente lo que pretende el PSOE. «Vamos a unir, no nos vamos a dispersar», ha señalado.

Contra la «financiación»

Feijóo, que ha recordado que Sánchez no ha visitado Aragón para hacer que el PSOE gane , ha criticado que sólo se haya hecho notar para «debilitar a aquel que sí puede ganar las elecciones». Una alusión directa al líder popular aragonés, Azcón, que lidera todas las encuestas.

«A mí no me vale con ganar», ha proferido Feijóo. «No queremos una guerra de partidos, los que queremos es una guerra contra la pobreza, contra la despoblación, contra la financiación irregular», ha incidido.

En este sentido, ha cargado duramente contra al modelo de financiación autonómica sellado entre el propio Sánchez y el líder de ERC, el inhabilitado Oriol Junqueras. Para Feijóo, «el mayor desprecio» que el presidente el Gobierno podría hacer con una comunidad autónoma. «Al menos, podría haber esperado un poco de tiempo», ha asegurado.

Feijóo, que manifestado su apoyo rotundo para con los aragoneses en lo que respecta a la financiación, ha destacado que sus impuestos no tendrán como destino «para pagar los caprichos de Sánchez ni de los independentistas catalanes». A su juicio, todo ese dinero que desde el Gobierno niegan al resto de las autonomías «valen para la solidaridad nacional».

El martes en Teruel

El líder del PP, que ha participado este domingo en un mitin en el Hotel Valdeherrero de Calatayud, volverá a estar presente durante toda la semana. En concreto, este martes se desplazará junto a parte de su equipo al municipio de Teruel donde incluso, ha asegurado que hará un alto en el camino para preguntar a los aragoneses sobre la verdad de los sucedido en el Parador de la localidad.

«Iré a Teruel y le preguntaré a la gente qué coño pasó en el Parador de Teruel», ha expresado el propio Feijóo desde la tribuna. Una mención, por su parte, a la exclusiva de OKDIARIO que el pasado mes de abril desvelaba el escándalo de las fiestas con señoritas del ex ministro José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García. Mismas fiesta, además, en la que también desveló estuvo presente la propia candidata del PSOE en Aragón, Pilar Algería.