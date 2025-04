Condenan el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro (PSOE) por impedir a una empleada la conciliación familiar

En la provincia de Zaragoza, el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro (PSOE) ha sido condenado por negarse a negociar, con una empleada de la guardería pública, la adaptación de jornada que le permitiese llevar y recoger a sus dos hijas menores de 5 y 8 años al colegio.

«El Consistorio ni tan siquiera tuvo en cuenta la necesaria perspectiva de género», explica su abogado Manuel Casanova a OKDIARIO quien ha logrado que se haga Justicia con esta madre que ha sufrido la vulneración de varios de sus derechos de manera reiterada durante tres años, y que le llevó a reclamar ante la Justicia sus derechos, como vacaciones no concedidas o condiciones de contratación no pactadas, ante lo que consideró un abuso de poder reiterado por parte del Consistorio.

El Burgo de Ebro y la guardería

El caso de esta vecina de El Burgo de Ebro que decidió recurrir a la Justicia para defender sus derechos comienza en 2022, cuando se modificaron las condiciones de trabajo de la plantilla de la Escuela Infantil por decisión unilateral del alcalde socialista Vicente Royo, sin que se procediera a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. De un día para otro, el alcalde del PSOE aumentó la jornada laboral sin incrementar proporcionalmente su salario.

Esta empleada decidió denunciar la situación y el Juzgado de lo Social declaró la nulidad de las modificaciones laborales, además de condenar al Ayuntamiento a abonar 3.211 euros por el exceso de la jornada no retribuida, además de reponer a la trabajadora en sus condiciones previas al 1 de septiembre en cuanto a jornada y vacaciones.

Sin embargo, aquí comenzará un verdadero vía crucis laboral para esta madre en la lucha por sus derechos laborales que le permitiesen conciliar su vida familiar con la laboral a la que le han intentado hacer la vida imposible.

Junto con sus cinco compañeras llevaban más de 20 años con un contrato temporal, «una clara situación de abuso de este tipo de contratación que se da en las administraciones públicas», explica el abogado. Sin embargo, en 2024, el Gobierno obliga a nivel nacional a regularizar este tipo de situaciones y se abre un concurso de oposición para técnicas de educación infantil en el centro municipal.

Con la nueva contratación indefinida, llegaron nuevas condiciones laborales para estas trabajadoras. Amparándose en el Estatuto de Trabajadores, esta empleada solicitó que se le redujera y se le adaptara los horarios para poder llevar y recoger sus dos hijas pequeñas al colegio, tal y como lo llevaba haciendo en estos años.

Si bien, pese a que el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro aceptó reducir la jornada a esta empleada de la guardería, no permitió una negociación para adaptar su horario, haciéndole imposible hacerse cargo de las pequeñas.

Ahora la Justicia ha vuelto a dar la razón a esta madre, declarando que tiene el derecho a que le reduzcan su jornada laboral en 1:30 horas diarias, así como disponer de un horario laboral de 8:00 a 14:00 horas, en lugar de un horario en el que alternaba semanas de jornada continua con turnos de 8:00 a 14:00 horas, y semanas de jornada partida de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, y que no le dificultaba la conciliación.

Además el Ayuntamiento socialista gobernado por Vicente Royo tendrá que pagar una indemnización de daños y perjuicios de 1.500 euros, por no haber respetado el derecho contemplado en el Estatuto de los Trabajadores (ET), al no justificar la negativa de adaptar el horario de esta mujer al «derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral», tal y como recoge el art. 34.8 del ET. De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón revoca el fallo de un juzgado de primera instancia que desestimó la solicitud de la empleada.