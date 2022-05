Vox Ceuta tacha de «ofensa» que la reapertura de fronteras coincida con la fecha de la invasión marroquí

El presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha calificado este jueves de «ofensa» que la reapertura de la frontera con Marruecos tenga lugar el próximo martes 17 de mayo, justo cuando se cumple el primer aniversario de la invasión de la ciudad autónoma alentada por el Reino alauita.

«Se vivió una auténtica invasión, no un episodio, sino una invasión instigada y organizada por Marruecos», ha recalcado Redondo en rueda de prensa, recordando que 10.000 inmigrantes cruzaron de forma ilegal las fronteras como medida de presión del país vecino en plena crisis diplomática con el Gobierno de Sánchez por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

El líder local de Vox ha advertido de que esta reapertura, si se produce, estará marcada por «las condiciones impuestas» por Marruecos, aunque ha puesto en duda que los pasos fronterizos se abran finalmente el próximo martes tras más de dos años de cierre.

No obstante, y de producirse la reapertura, el líder de Vox en la ciudad española del norte de África ha señalado que supone una muestra de que, «una vez más, Marruecos gana la partida». Y es que, según ha subrayado, nada se sabe de la aduana comercial que anunciaron los Gobiernos de Sánchez y Juan Vivas (PP), presidente de Ceuta.

Una aduana que, tal y como ha indicado Redondo, no conviene a Marruecos: supondría reconocer que Ceuta y Melilla no son parte de su territorio. Y eso no es lo que figura en los mapas de su embajada en Madrid, como ha recordado el líder ceutí de Vox.

Redondo también ha insistido en que «Marruecos no quiere el desarrollo económico de Ceuta, sino que busca una Ceuta degradada para anexionarla a su territorio». Al país vecino, eso sí, también le interesa una frontera abierta y sin control «para seguir avanzando en sus pretensiones anexionistas», ha alertado.

El presidente de Vox Ceuta ha afirmado al respecto que «iremos viendo el caos» derivado de la reapertura de la frontera, ya que tiene claro que ni habrá aduana comercial «ni se acabará con la excepción al Tratado Schenguen», que permite entrar a Ceuta sin visado a los residentes en la provincia de Tetuán. De ahí que haya reprochado a Vivas haber «comprado» el anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aseguraba que se produciría una reapertura de la frontera con aduana comercial, el fin de la excepción a Schenguen y un mayor control.