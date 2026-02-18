El vídeo del héroe de Pruna (Sevilla): apuñalado tras abalanzarse sobre un atracador para evitar un robo

Un vecino de Pruna (Sevilla) ha sido apuñalado en la ingle tras abalanzarse sobre un atracador para impedir un robo en un comercio del municipio. La agresión se ha producido cuando el asaltante, ya en fuga tras hacerse con la recaudación, ha sacado un arma blanca de grandes dimensiones durante el forcejeo, en unos hechos que han acabado con un detenido y el botín recuperado.

La Guardia Civil ha arrestado al presunto autor por un delito de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia, en una actuación realizada con la colaboración de la Policía Local de Pruna. La investigación se ha iniciado a raíz del asalto en un establecimiento de la localidad, cuando un individuo, con el rostro oculto con prendas de abrigo para dificultar su identificación, ha irrumpido en el local.

Según la información facilitada, el asaltante ha intimidado y ha forcejeado con la empleada y ha logrado hacerse con el dinero de la caja registradora. En el momento de emprender la huida, un vecino que ha presenciado lo ocurrido ha intervenido para interceptarlo e impedir que se marchara con el botín.

Durante la reducción, el sospechoso ha extraído un arma blanca de grandes dimensiones y ha asestado una puñalada en la zona inguinal al ciudadano que había intervenido. La agresión ha supuesto un grave riesgo para su vida, por lo que ha tenido que recibir asistencia médica especializada. El herido se encuentra actualmente bajo seguimiento facultativo y fuera de peligro.

La intervención del vecino ha sido decisiva, ya que ha evitado que el presunto autor pudiera llevarse el dinero sustraído. A partir de ahí, el Puesto de la Guardia Civil de Pruna ha asumido las pesquisas y, en coordinación con la Policía Local, ha practicado las diligencias necesarias para identificar plenamente al autor.

El operativo de búsqueda ha culminado con la localización y detención del sospechoso el pasado 28 de enero. Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad judicial competente ha decretado su ingreso inmediato en prisión provisional, según ha comunicado el Instituto Armado. La investigación se ha centrado en reconstruir lo ocurrido en el establecimiento y en asegurar la identificación del detenido.