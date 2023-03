Tremendo zasca del alcalde de La Línea a un concejal del PSOE que le pide aparcamiento gratis

El concejal del PSOE en La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Chacón, todavía debe andar tambaleándose después del brutal zasca que le dio este viernes el alcalde del municipio gaditano, Juan Franco, cuando el primero le exigía aparcamiento gratuito para asistir a los plenos.

«Lo último para terminar es un ruego. La verdad es que la posibilidad de aparcar un jueves, cuando hay un pleno se vuelve cada vez más complicada y rogaría que, al menos para los concejales, se habilitara la zona en la que antes podíamos estacionar. Me he venido tres cuartos de hora antes y he tenido que estacionar relativamente lejos», exigía el edil socialista al alcalde de La Línea.

Juan Franco respondía al socialista con un brutal zasca: «Tiene usted un parking por 2,80 debajo del Ayuntamiento. Los 50 euros o 70 euros que se pagan en los plenos son dietas para que los use para pagar la gasolina, un parking o comerse un bollo si tiene ahora hambre. De ahí puede sacarlo sin problema. O venirse andando, aunque puede salir como Miguelete, por la mañana».