Tremenda bronca en Ceuta tras llamar Vox «súbditos marroquíes» y «pro Hamás» a diputados musulmanes

Carlos Verdejo, diputado de Vox en la Asamblea de Ceuta, ha llamado este martes «súbditos marroquíes» a varios diputados musulmanes, que han montado en cólera cuando Verdejo ha recordado, entre otras cosas, cómo algunas de sus decisiones benefician más a Marruecos que a España.

Todo ha comenzado con una propuesta llevada a Pleno por Vox sobre la telefonía móvil y la entrada de la cobertura marroquí. Y es que, según ha explicado Verdejo, «Ceuta es Marruecos en lo que a telefonía móvil se refiere». Juan Vivas (PP), presidente de Ceuta, se ha enfrentado a Verdejo en varias ocasiones negando que haya «súbditos marroquíes» en la Asamblea de Ceuta.

«Aquí no hay ningún súbdito marroquí. Todos somos españoles y el señor Verdejo no me va a hacer callar porque es la mejor manera de defender a Ceuta y España», ha indicado Vivas, que ha considerado como «inadmisibles» las palabras de Verdejo. «No hay ningún súbdito marroquí, todos somos españoles», ha insistido Vivas, mientras Verdejo le respondía que eso era «mentira».

Telefonía marroquí

En su exposición, el diputado de Vox denunciaba que «Ceuta telefónicamente es Marruecos» y ha denunciado que los festivos en la ciudad los impone el país vecino. «Aquí se rinde culto al rey de España y también lealtad de algún tipo al rey de Marruecos sobre qué día celebrar la fiesta del borrego», ha señalado Verdejo.

«En Ceuta se hablan dos lenguas, la de España y la de Marruecos. Hay dos culturas, la española y la de marruecos. En el caso de la telefonía es un escándalo. Telefónicamente venir a Ceuta es venir a Marruecos. No son cosas normales en España porque supuestamente Ceuta es España, aunque con la configuración de esta asamblea y gobierno, hay que suponerlo todo», ha continuado el diputado de Vox.

«Marruecos nos bombardea con ondas de manera intencionada. Cuanta más gente en Ceuta haga vida a la marroquí, mejor», ha reprochado, tildando a Fatima Hamed de «súbdita de Mohamed VI» y a Mohamed Mustafa de «fanático pro Hamás». «Los dos se pelean por ver quien es más radical», ha denunciado.