Vox Ceuta acusa a Marruecos de utilizar la inmigración ilegal para «colapsar» España y Europa

El presidente y portavoz de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha lamentado este lunes que Marruecos «utilice» la inmigración ilegal para «colapsar» España y Europa y ha exigido medidas que frenen la «invasión migratoria» del continente «orquestada» por terceros países.

La Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) celebró este pasado sábado en Melilla el II Observatorio de la Nación, en el que intervinieron representantes de Vox en Ceuta y Melilla y en el Parlamento de Andalucía.

Redondo, que moderó una mesa de debate centrada en la guerra híbrida que Marruecos mantiene contra España y la inmigración ilegal como elemento de presión política, económica y social, ha hecho balance este lunes de la jornada, en la que participaron la diputada nacional de Vox Rocío de Meer o el presidente de la asociación Policía Siglo XXI, Samuel Vázquez.

«Hemos querido poner de manifiesto que terceros países como Marruecos o Turquía usan la inmigración ilegal para sus intereses políticos y económicos, utilizando a sus nacionales o la inmigración subsahariana para el colapso de países como España o el resto de la Unión Europea», ha apuntado.

En la cita también se abordó la falta de una política de Estado que haga frente a la inmigración ilegal masiva mientras, en su lugar, se ha implantado una «política del silencio» en la que «se intenta demonizar a quienes señalan el problema», ha lamentado el líder de Vox Ceuta.

Redondo ha recalcado que su formación es «muy crítica» con el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que no hace sino avivar el «efecto llamada». «Esta vía no puede ser la solución al colapso que viven Ceuta o Canarias ante la llegada de menores inmigrantes», ha remarcado.

Tras clausurar este II Observatorio de la Nación, Redondo ha subrayado la importancia de abrir un debate sobre la situación de la ciudad autónoma, ya que desde el Gobierno central publicitan «una Ceuta irreal». «Es necesario señalar el problema para que, con el conjunto del país, se puedan buscar soluciones útiles que frenen la llegada continua de inmigración que estamos sufriendo en Ceuta», ha zanjado.

Guerra híbrida

En 2021, un informe del Instituto de Seguridad y Cultura publicado por el Observatorio de Ceuta y Melilla -puede leerlo aquí- ya alertó de la creciente presión marroquí en las ciudades españolas del norte de África y la posibilidad de que el país de Mohamed VI esté «desplegando una estrategia híbrida» con el fin de hacerse «con la soberanía de Ceuta y Melilla sin forzar una guerra abierta».

El estudio recogía «la preocupación» por los últimos acontecimientos que han alterado el tablero geoestratégico entre ambos países y han provocado el germen de una «zona gris» en la que Rabat «procura influir» sobre España utilizando diferentes «herramientas de presión y moneda de cambio». La «hipótesis razonable» de la investigación señalaba que la estrategia marroquí pasa por la anexión de Ceuta y Melilla para satisfacer sus «ansias revisionistas».

Ya el pasado verano, Marruecos desafió a España adueñándose de Ceuta y Melilla en un mapa colgado en la página web de la embajada marroquí en Madrid. Las ciudades autónomas reivindicaron su españolidad ante esta «agresión hostil» e «intolerable» del país vecino.