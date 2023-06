Los de Teresa Rodríguez exigen que sólo los alumnos de centros privados hagan Selectividad

Adelante Andalucía, formación liderada por Teresa Rodríguez, ha pedido este viernes que sólo los alumnos que vengan de centros privados se sometan al examen de Selectividad. Ya el pasado 23 de junio, el portavoz parlamentario de la formación, José Ignacio García, aseguró que incluirán entre sus propuestas electorales que la prueba de evaluación del acceso a la universidad la realicen solo los alumnos procedentes de centros privados, toda vez que consideran que los estudiantes de los centros públicos afrontan una evaluación diaria de sus profesores, que son empleados públicos.

En una atención a medios en Sevilla, García aseguraba hace unos días que «han salido informes independientes de la universidad que señalan cómo los alumnos que proceden de bachilleratos privados van dopados a la universidad». Este viernes, además, ha seguido con esta exigencia.

PROPUESTA: Queremos que la Selectividad la haga solo el alumnado que venga de Bachillerato privado. No se me alarmen. Me explico. Abro hilo. 👇 pic.twitter.com/dH8QmqdN2G — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) June 23, 2023

«Propuesta: Queremos que la Selectividad la haga solo el alumnado que venga de Bachillerato privado. No se me alarmen. Me explico. (…) Pues porque hay informes que señalan que se inflan sistemáticamente las notas en los centros privados», ha asegurado García a través de sus redes sociales, donde afirma que «los Sobresalientes en Bachillerato se disparan en la privada pero en la EVAU ya no hay tanta diferencia…».

«Con una enorme competitividad que sufren los jóvenes y con la nota media de Bachillerato que cuenta un 60% de la nota de acceso hay una conclusión: Los que vienen de la privada lo tienen más fácil para acceder a la carrera que quieren», argumenta el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, que propone que «la EVAU solo la tenga que hacer alumnado que provenga de centros privados», mientras que «para el alumnado de centros públicos le cuente como nota de corte la nota media del bachillerato, y no tengan que hacer la EVAU».

«Esto se sustenta en una idea central: El alumnado de los centros públicos ya han sido evaluado por el Estado. Lo han hecho sus profesorado durante el bachillerato. Su profesorado son funcionarios/as del estado, acreditados e inspeccionados por la Administración Pública», esgrime García, que considera que «la evaluación de los centros privados la han hecho profesores de entidades 100% privadas, bien empresas u otras entidades. Por tanto, es lógico que requieran una ‘certificación’ del Estado. Eso es la EVAU».

«¿Es esto discriminatorio? En absoluto. Nada garantiza que en la privada no aumenten las notas para ganar más clientes o por prestigio. Porque la privada son empresas u otro tipo de entidades. Por eso ese sistema sí requiere una evaluación pública que es la EVAU», continúa un García que concluye que «el sistema actual es discriminatorio para el alumnado que viene de la pública».

«Queremos abrir el debate sobre la verdadera igualdad de oportunidades. Queremos poner en cuestión que la educación privada está ‘dopando’ al alumnado que tiene un determinado nivel económico y eso hace que no haya igualdad de oportunidades. Ese es nuestro único objetivo», concluye el portavoz de Adelante Andalucía.