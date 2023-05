Adelante se lanza al barro en Algeciras: los de Teresa Rodríguez denuncian el «acoso» de IU

La izquierda andaluza ha embarrado la campaña electoral del 28M en Algeciras (Cádiz) tras el debate entre candidatos emitido este lunes en Onda Algeciras TV. Izquierda Andalucista, formación integrada en la Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, ha denunciado este miércoles el «acoso» y los «ataques» en redes sociales de miembros de IU Algeciras.

Cuestionados por los posibles pactos postelectorales entre PP y Vox o entre las fuerzas de izquierdas, el candidato de Adelante Andalucía, Rafael Fenoy, abrió un melón: «No sé por qué no ha preguntado si Adelante Andalucía podría pactar con -el candidato del PP José Ignacio- Landaluce», cuestionaba al moderador. «La pregunta lleva una connotación. Los ciudadanos tienen que saber que el 28M está todo abierto», señaló.

El candidato de la confluencia de IU (Más País e Iniciativa), Andrés del Río, replicó que su partido «de ninguna manera» iba a permitir un «gobierno de derechas» en la ciudad, como sí habría dejado caer Fenoy, según sus palabras. Pero el candidato andalucista cerró la puerta a esa posibilidad: «Adelante Andalucía no va a pactar con el PP».

En el debate, el candidato IU quiso sacar de contexto palabras de Rafael Fenoy que fueron muy claras. Q nadie se lleve a engaños, aquí está el corte. Adelante Andalucía nunca va a apoyar a la derecha, aspiramos a ser alternativa de gobierno, nunca una fuerza subalterna al PSOE. pic.twitter.com/tdX1HjXS0f — Adelante Andalucía Algeciras (@AAAlgeciras) May 23, 2023

Así las cosas, y tras una nueva muestra de las dificultades que encara la izquierda para aunar fuerzas en cada cita con las urnas, Izquierda Andalucista ha denunciado una campaña de acoso en redes sociales: «IU – Algeciras ataca y acosa a la candidatura de Adelante Andalucía en la ciudad. ¿Acaso tienen miedo de que triunfe el andalucismo de izquierdas?».

El dedo acusador ha sido el de Manuel Garnica, nº5 en la listas de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Algeciras: «Después del debate electoral donde IU Algeciras atacó, infravaloró y mintió sobre las intervenciones del candidato de Adelante Andalucía, hoy nos acosan por redes sociales. ¿Hasta dónde van a llegar?», se preguntaba, adjuntando una serie de mensajes publicados por Ana María Ortiz Velasco, nº 6 en las listas de IU.

IU – Algeciras ataca y acosa a la candidatura de Adelante Andalucía en la ciudad. ¿Acaso tienen miedo de que triunfe el Andalucismo de izquierdas? ¡Viva Andalucía Libre! 💚 https://t.co/kkdHFtKMMo — Izquierda Andalucista (@IzqAndalucista) May 24, 2023

Ortiz Velasco saltaba en redes luego de una notica que atribuía a Adelante Andalucía la devolución de 51.000 euros al Ayuntamiento de las asignaciones para el funcionamiento del partido: «Una pena que el señor Fenoy permita que se mienta así desde sus redes sociales. No es propio de su trayectoria. Por si no ha quedado claro: Adelante Andalucía no tiene ningún concejal en el Ayuntamiento de Algeciras. Es falso. Quienes devuelven el dinero no gastado son IU y Podemos», esto es, el grupo municipal Adelante Algeciras. Cabe recalcar que la agrupación -ya disuelta- Adelante Algeciras, con representación municipal, incluye a Podemos, que no acudió al debate en la televisión municipal.

Estas acusaciones entre IU y Adelante se unen a la sopa de siglas y de formaciones en Andalucía que no hacen sino marear al electorado de izquierdas, que asiste incrédulo a la fragmentación de agrupaciones y partidos en todas las elecciones, ahora también con campañas orquestadas de acoso como trasfondo.