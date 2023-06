Adelante Andalucía considera que llamar a Bendodo «judío nazi» es «un error, pero no para dimitir»

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, ha lanzado un mensaje de apoyo a la ya ex líder del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, por llamar «judío nazi» al coordinador general del PP, Elías Bendodo, de familia judía. Según García, se trata de un mero «error» que no es suficiente para «dimitir».

«Lo de Amparo Rubiales es un ejemplo más de lo fina que tiene la piel la derecha, pero lo duro que tienen el puño ellos siempre. Sus ataques no tienen pudor ninguno. Un error, pero no para dimitir. Ellos nunca dudan, nunca ceden. Ni un paso atrás», ha señalado García a través de sus redes sociales tras el repugnante insulto de la ex líder del PSOE de Sevilla, ya dimitida.

Lo de @AmparoRubiales es un ejemplo más de lo fina que tiene la piel la derecha, pero lo duro que tienen el puño ellos siempre. Sus ataques no tienen pudor ninguno. Un error, pero no para dimitir. Ellos nunca dudan, nunca ceden. Ni un paso atrás. — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) June 8, 2023

Disculpas de Rubiales

La hasta ahora presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, ha pedido disculpas al coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, tras llamarle en redes sociales «judío nazi» y ha lamentado el «daño causado» que esta afirmación haya podido causar a los socialistas sevillanos.

«Pido sinceras disculpas al señor Bendodo en lo que le haya podido molestar. No era esa mi intención», ha señalado la histórica socialista en un mensaje en redes sociales en el que ha confirmado su renuncia como presidenta del PSOE de Sevilla.

La propia Rubiales trasladaba esta mañana a la dirección socialista su renuncia al cargo para «zanjar la polémica creada» a raíz de sus declaraciones en redes sociales en las que calificó de «judío nazi» a Bendodo.

Esta reacción se producía después de que el PP de Málaga pidiera la dimisión o cese inmediato de la presidenta del PSOE de Sevilla. «Mientas siga como presidenta del PSOE de Sevilla, tanto Pedro Sánchez como Juan Espadas son corresponsables de estas declaraciones, algo a todas luces inaceptable», aseveraba el partido.

El propio Bendodo, que proviene de una familia judía sefardí, ya replicaba a Rubiales, asegurando que «quien califica así se califica a sí mismo», y anunciaba que se querellaba contra ella por delito de odio. También Cuca Gamarra o el PP rechazaron las palabras de Rubiales, así como la Federación de Comunidades Judías de España, que representa oficialmente a los judíos españoles.