La presidenta del PSOE de Sevilla no rectifica y vuelve a llamar «nazi» a Bendodo, de familia judía

La presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, ha vuelto al ataque contra el coordinador general del PP, Elías Bendodo, a quien calificó de «judío nazi» por criticar la fecha escogida por Pedro Sánchez para las elecciones generales. Lejos de pedir disculpas, la histórica socialista ha publicado un mensaje de madrugada con su ‘rectificación’, dejando claro que Bendodo «es un nazi».

«Jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política aunque, como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia. Mis disculpas y corrijo: Bendodo es un nazi», ha argumentado Rubiales en sus redes sociales.

Jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política aunque, como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia. Mis disculpas y corrijo: Bendodo es un nazi — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) June 7, 2023

Ya este miércoles, y tras las numerosas críticas recibidas, Rubiales se vio obligada a matizar su comentario, aunque tampoco pidió disculpas ni eliminó el polémico mensaje: «No he ofendido a los judíos españoles ni a ningún judío. Les tengo un respeto infinito. A los judíos, no a Bendodo. No confundamos. No soy ni machista ni xenófoba ni antisemita ni homofoba ni antitrans ni antinada. Sin igualdad no hay libertad. ¿Lo entendéis?».

Elías Bendodo replicó a la presidenta del PSOE de Sevilla en sus redes sociales sin entrar en su juego y remitiéndose a un escueto mensaje, señalando que «quien califica así se califica a sí mismo». «En el PP a lo nuestro: propuestas y que la moderación, el sentido común y el sentido de Estado imperen pronto en un nuevo Gobierno de España», añadió.

La socialista ha hecho así caso omiso a la dirección del PSOE de Sevilla, que le exigió que se alejara del ‘charco’ con «una rectificación» que no ha llegado. «Nos desvinculamos totalmente de las declaraciones que ha realizado a título personal en sus redes sociales. La dirección del partido considera absolutamente rechazables esas declaraciones y ha pedido una rectificación a Amparo Rubiales».

Este jueves, Miguel Ángel Moratinos, alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones y ex ministro socialista, ha mostrado un rotundo «rechazo» a los «comentarios antisemitas» de Amparo Rubiales: «Rechazo rotundamente los comentarios antisemitas contra el señor Elías Bendodo. Las diferencias políticas no justifican tales comentarios inaceptables basados ​​en la religión, las creencias o la identidad», ha manifestado en sus redes sociales el que fuera titular de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Zapatero.

A raíz de ello se pronunció también la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), institución que representa oficialmente a los judíos españoles, y que ha condenado «enérgicamente» el «comentario antisemita» expresado por la socialista. «Se trata de antisemitismo, ya que se señala el origen judío de Bendodo cuando a ningún otro político se le identifica con su origen o religión», denunció la FCJE en un comunicado remitido este miércoles.