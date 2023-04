Los de Teresa Rodríguez exigen cerrar todos los campos de golf en Andalucía para paliar la sequía

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía (formación liderada por Teresa Rodríguez), ha exigido cerrar todos los campos de golf de Andalucía para paliar los efectos de la sequía. «Esa es la propuesta que hemos hecho. Parece radical, pero no lo es», ha advertido en sus redes sociales a través de un hilo en el que pretende explicar la medida.

«Estamos en una situación de emergencia. Los niveles de los pantanos están en datos de la sequía de principios de los 90. Hay restricciones a la agricultura y se prevé que habrá restricciones este verano para toda la población. El gobierno de la Junta da ayudas los agricultores. Nos parece bien. Pero eso no es más que un parche minúsculo para el enorme problema que tenemos», argumenta García, que añade que «en Andalucía hay 109 Campos de Golf. Un 25% del total de España está aquí. No es casualidad. Los 109 campos de golf consumen el mismo agua al año que 1 millón de personas».

En este sentido, García esgrime que un metro cuadrado de campo de golf «consume anualmente entre 1.500 y 2.000 litros de agua», por lo que, según sus cálculos, «un campo de golf de 18 hoyos consume el mismo agua que un municipio de entre 15 mil y 20 mil personas».

«¿Es lógico que mantengamos 109 campos de golf y tengamos restricciones en la agricultura? ¿Es lógico que tengamos uno de cada cuatro campos de golf de España y nos corten el agua este verano?», se cuestiona García en sus redes sociales, donde subraya que «ante situaciones extraordinarios soluciones extraordinarios: Mientras dure la sequía deben dejar de regarse los campos de golf».

«Es cierto que hay puestos de trabajo que dependen de los campos de golf. Imprescindible que se rescate a estos trabajadores y trabajadoras. No se les puede dejar tirados. Pero el agua es un bien fundamental y escaso. Hay que marcar prioridades», continúa García, que no está de acuerdo con que el golf «genera mucho beneficio económico». «Bueno, habrá que ver bien eso. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se reparte ese beneficio? ¿Quién paga las consecuencias?», se pregunta.

«Cuando hablamos de algo tan fundamental como el agua no podemos dejárselo al mercado. Hay cosas que son tan importantes que requieren otro concepto: Planificación ecosocialista», esgrime García, que considera que «en plena sequía se autorizan nuevos regadíos intensivos. Se arrancan olivos cententarios para plantar olivar super intensivo: no genera empleo, no ancla población, no lucha contra el cambio climático. Pero da un enorme beneficio a los fondos de inversión dueños de la tierra».

«En este debate hay que pensar qué sectores son estratégicos y cuales no. Dónde gastar agua y dónde no. Quién gana, quién paga. Y todo a corto, medio y largo plazo siempre en función de criterios sociales, laborales y ambientales. No del negocio de unos pocos», continúa García, quien termina su exposición así: «¿De verdad vamos a asumir que nos corten el agua en verano y se sigan regando los campos de golf? Respondan a esa pregunta. Solo eso».