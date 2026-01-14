El Supremo confirma 24 años de cárcel para el marroquí que asesinó a un ex concejal del PSOE en Granada

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso planteado por la defensa de Yassine B., el joven marroquí que mató en 2022 a José Miguel Castillo Higueras, ex concejal socialista en Granada, y ha confirmado la pena de 24 años de cárcel. El alto tribunal avala así la resolución dictada hace un año por la Audiencia de Granada y ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Un jurado popular declaró a Yassine B. culpable de asesinato y robo con violencia. La Fiscalía y la acusación particular pedían prisión permanente revisable. La víctima, de 74 años, fue atracada dos veces en apenas 15 minutos. El procesado le propinó dos puñetazos, el segundo de ellos mortal, pero el magistrado no consideró que su edad acreditara una especial vulnerabilidad para imponer la pena máxima en España.

Los hechos se remontan a la mañana del 23 de enero de 2022. Sobre las 7:40, Castillo Higueras salió de su casa, como siempre a esa hora, y se cruzó con Yassine B. en la calle San Antón. Su agresor, de 19 años entonces, le dio un puñetazo en el rostro, lo hizo caer al suelo y le robó el bolso bandolera.

Varios ciudadanos prestaron ayuda al ex edil, entre ellos el acusado, con la intención de ocultar su implicación. Castillo Higueras, todavía aturdido, no lo reconoció. Entre todos lo ayudaron a levantarse y la víctima siguió su paseo. Sobre las 8:00 horas, después de perseguirlo durante 15 minutos, Yassine B. se metió con él en la calle Padre Alcover, lo adelantó y le dio otro puñetazo. El ex concejal cayó al suelo a plomo, golpeándose en la parte posterior de la cabeza. El atracador lo registró, le quitó el móvil y huyó, quedando Castillo Higueras inconsciente en el suelo y «abandonado a su suerte», según detalla la sentencia.

La causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico, provocado al golpearse la cabeza contra el suelo tras la segunda agresión, que quedó registrada por las cámaras de seguridad de un hotel. El ex edil socialista murió horas más tarde en el hospital.

Castillo Higueras fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada durante tres legislaturas, entre 1980 y 1992. También fue profesor de la Escuela de Arte de Granada.

Yassine B. declaró en el juicio que la víctima le «debía dinero», un alegato incoherente, puesto que también reconoció que «no lo conocía en persona». Con antecedentes por robos y lesiones, fue detenido dos meses después de los hechos, en una vivienda okupada en el barrio granadino del Realejo.