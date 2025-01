El okupa marroquí acusado de matar a un ex concejal del PSOE en Granada: «Iba borracho, quise ayudarle»

La Audiencia de Granada ha acogido este martes la segunda jornada del juicio con jurado popular contra Yassine B., el joven marroquí acusado del asesinato de José Miguel Castillo Higueras, ex concejal socialista del Ayuntamiento de Granada. El procesado, que se enfrenta a prisión permanente revisable, ha negado ser el autor del crimen y ha dicho que se acercó al ex edil para «ayudarlo» porque «iba borracho». Según la Fiscalía, le robó dos veces en 15 minutos y lo mató a golpes.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del 23 de enero de 2022. La víctima, que fue edil de Cultura entre 1980 y 1992, tenía 74 años. El presunto asesino tenía 19. La «brutal» agresión quedó registrada por la cámara de seguridad de un hotel, y ésas han sido las primeras imágenes que ha visionado el jurado popular.

El acusado, que ha rehusado contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, ha defendido que la noche previa al asesinato estuvo «tomando algo» con su novia en una discoteca y se dirigía a su casa cuando, a la altura de la calle San Antón, se encontró al ex concejal «con síntomas de embriaguez». Eran las 7:45 horas. Ha asegurado que no tuvo «intención de matar» al ex edil porque «jamás» mataría a una persona: «Soy incapaz».

«Lo ayudé a incorporarse y a recoger sus cosas», ha resumido el procesado, que ha añadido que lo hizo con ayuda de una pareja y que le ofrecieron llamar a una ambulancia, pero les dijo que «no hacía falta». El inculpado ha dejado entrever que, aunque nunca lo había visto antes, Castillo Higueras le «debía dinero». No ha aportado más detalles al respecto. Sí que ha manifestado, a preguntas de su abogada, que es consumidor de drogas y que ha tenido una vida «solitaria».

Uno de los testigos citados este martes ha sido el inspector jefe de la Policía Científica en Granada, que ha indicado que de la ropa del ex concejal se extrajo el perfil genético de una persona desconocida. Tras cotejar el ADN con la base de datos de la Policía, los resultados señalaron a Yassine B., que tenía antecedentes por robos y lesiones.

De hecho, esa misma mañana y en esa misma zona se le vinculó con otro robo a una joven a la que atacaron con un mataleón (técnica delictiva que consiste en acercársele por la espalda a una persona y rodearle el cuello con el brazo con el fin de que pierda el conocimiento). Fue detenido dos meses después de los hechos, en una vivienda okupada en el barrio granadino del Realejo. Desde entonces permanece en prisión provisional.

Doble robo y asesinato

Según la Fiscalía, sobre las 7:45 horas de aquel domingo, Castillo Higueras caminaba por la calle San Antón y el acusado lo asaltó para robarle, propinándole un fuerte puñetazo en la cara que le hizo caer al suelo. Yassine B. aprovechó para robarle una bandolera con dinero y una gorra.

Tras recibir la ayuda de unas personas que pasaban por allí, el ex concejal continuó la marcha «desorientado, aturdido y con sus facultades psicofísicas mermadas». El acusado lo acechó y, pasadas las 8:00 horas, le abordó de nuevo en un callejón estrecho, en la calle Padre Alcover, dándole otro puñetazo en el rostro. Castillo Higueras cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra el suelo, sufriendo un fuerte traumatismo en la cabeza. El acusado le volvió a registrar y le robó otras pertenencias. Castillo Higueras murió horas más tarde en el hospital a causa de las lesiones.

Tras el visionado del vídeo de la segunda agresión han testificado los policías que se personaron en el lugar. Una vez se fue la ambulancia, los agentes vieron que había cámaras de seguridad en la zona, en un hotel de la calle Padre Alcover, y se entrevistaron con la recepcionista para tener acceso a las grabaciones. Al visionarlas, comprobaron que no había sido un accidente sino una agresión. La trabajadora del hotel les explicó que esa misma mañana, en otro punto, ella y su pareja -un guardia civil fuera de servicio- asistieron a Castillo Higueras tras sufrir el primer ataque en la calle San Antón, donde también vieron al joven marroquí.

La Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia de Castillo Higueras han solicitado para Yassine B. prisión permanente revisable por asesinato dada la «alevosía y violencia» con la que presuntamente actuó contra el ex concejal, «persiguiéndole» hasta «lograr su objetivo» y dejándole tirado en el suelo «a su suerte». Su abogada considera que los hechos responden a un delito de homicidio involuntario.

La defensa solicitó la nulidad de las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del hotel al entender que se ha roto la cadena de custodia después de que el vídeo se difundiera en prensa y en redes sociales (las actuaciones estaban declaradas secretas). La Fiscalía ha mostrado su «rotunda oposición» a esta petición porque la prueba llegó «íntegra» a la Policía y porque la cadena de custodia hace referencia a la obtención de la prueba y no a su difusión.

El juicio con jurado continuará este miércoles con la declaración de los peritos.