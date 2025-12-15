Condenan a prisión permanente a dos marroquíes por violar y degollar a una ex concejal del PP en Granada

La Audiencia de Granada ha condenado a prisión permanente revisable a dos de los cuatro acusados por el crimen de Los Yesos, en el que un hombre, dueño de un cortijo, fue torturado y degollado, y su pareja, ex concejal del PP, fue violada y también degollada. Los otros dos implicados han sido sentenciados a penas que superan los 50 años de cárcel.

La sentencia, contra la que cabe recurso, se ajusta al veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular encargado del juicio celebrado en noviembre.

Los condenados a prisión permanente revisable más otros 44 años de cárcel son dos jóvenes marroquíes de 29 años y en situación irregular en España en el momento de los hechos. Es la primera vez que se impone esta pena en la provincia de Granada desde su incorporación al Código Penal en 2015. Ambos reconocieron haber participado en el doble asesinato, aunque negaron la agresión sexual a la mujer, que fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro (Granada) entre 2011 y 2019. El tribunal, sin embargo, consideró acreditado este último delito.

Los otros dos condenados son dos españoles de 32 y 22 años. El tribunal les impone penas de 59 años y tres meses de prisión para el primero, y de 52 años y nueve meses para el segundo, con un máximo de cumplimiento efectivo de 40 años en ambos casos.

El jurado popular declaró culpables a los cuatro acusados por dos delitos de asesinato, detención ilegal, robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, tenencia ilícita de armas y un delito contra la seguridad vial. Todos los delitos se cometieron con la agravante de disfraz.

El doble crimen de Los Yesos

El doble asesinato se remonta al 20 de abril de 2022. Según los hechos probados, los cuatro actuaron «de común acuerdo» y planearon el asalto días antes: la idea era ir al cortijo y robar todo lo que hubiese de valor.

La tarde de los hechos se reunieron en casa de los dos marroquíes, en Castell de Ferro, para ultimar el plan. Sobre las 18:30 horas salieron en un vehículo vestidos de oscuro y equipados con dos machetes, un revólver, una pistola artesanal, pasamontañas, guantes y cinta adhesiva.

Llegaron al cortijo sobre las 19:00 horas, cuando no había nadie en el interior, y comenzaron a registrar la vivienda en busca de dinero y objetos de valor. Una hora después llegó el propietario en su furgoneta. Tenía 61 años. Los acusados, armados y con el rostro cubierto, forcejearon con él, lo introdujeron a la fuerza en la casa, lo ataron de pies y manos, lo sentaron en una silla y le cubrieron la cabeza. Luego lo golpearon y amenazaron de muerte para que les entregara dinero.

Veinte minutos más tarde llegó su compañera sentimental (47 años), a la que también ataron de pies y manos. Mantuvieron sometida y retenida a la pareja durante más de hora y media. En ese tiempo se apoderaron del bolso de la mujer, que contenía 120 euros en efectivo y varios décimos de lotería.

Finalmente, tras ver que las amenazas y torturas no daban resultado, ejecutaron al hombre en la bañera, degollándolo. Entre los cuatro envolvieron el cadáver en un edredón y lo trasladaron a la furgoneta. Luego violaron a la mujer y, para no dejar testigos, acabaron con su vida del mismo modo. Según la sentencia, los dos marroquíes perpetraron la agresión sexual y los dos españoles actuaron como cómplices.

Después trasladaron el cadáver de la mujer a la furgoneta, limpiaron el cortijo para borrar rastros y sustrajeron los teléfonos móviles y la documentación personal de ambos, además de varios aparatos eléctricos (una radial, una lámpara y un aparato de aire acondicionado), unas zapatillas de él, otras prendas de ropa y comida.

Para deshacerse de los cuerpos, condujeron con la furgoneta durante un kilómetro hasta un barranco cercano, desde donde los arrojaron por una pendiente pronunciada y los abandonaron. Los cadáveres, parcialmente desnudos, fueron encontrados a la mañana siguiente.

La Fiscalía pidió al jurado una «respuesta contundente» ante unos hechos que calificó de «tremendos», «fríos», «muy crueles» e «injustificados».

El dueño del cortijo había denunciado unos días antes tres robos en su finca y había señalado como responsables a los cuatro condenados, ya que conocía a uno de ellos por ser el hijo de una ex pareja. Este acusado fue a declarar a la Guardia Civil por esos robos y fue quien confesó el doble crimen, motivo por el que se le ha aplicado la atenuante de colaboración con la justicia. El magistrado encargado de la sentencia también ha aceptado la atenuante de dilaciones indebidas para todos los acusados por la excesiva duración de la tramitación del procedimiento.