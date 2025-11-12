Piden prisión permanente para dos marroquíes por violar y degollar a una ex concejal del PP en Granada

La Audiencia de Granada juzga esta semana con jurado popular a los cuatro acusados del crimen de Los Yesos (Granada), cometido en abril de 2022. Las víctimas, una mujer de 47 años ex concejal del PP y su pareja, de 61, dueño de un cortijo. Ella fue violada, él torturado. Ambos fueron degollados y arrojados por un terraplén. El móvil fue un robo fallido.

En el banquillo se sientan cuatro jóvenes, dos españoles y dos marroquíes de entre 22 y 32 años. Para estos últimos, en situación irregular en España, la Fiscalía pide prisión permanente revisable. Están acusados de delitos de asesinato, agresión sexual, detención ilegal, robo con violencia en casa habitada, lesiones, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, todos con la agravante de disfraz.

La Fiscalía sostiene que, movidos por el ánimo de lucro, los cuatro acusados planearon el asalto días antes: la idea era ir al cortijo y robar todo lo que hubiese de valor. La tarde de los hechos se reunieron en casa de dos de ellos para ultimar el plan y sobre las 18:30 horas salieron en un vehículo vestidos de oscuro y equipados con dos machetes, un revólver, una pistola artesanal, pasamontañas, guantes y cinta adhesiva.

Sobre las 19:00 horas, según el relato fiscal, forzaron una ventana y entraron al cortijo. Una hora después llegó el dueño. Forcejearon violentamente con él para obligarlo a entrar en el inmueble y luego lo ataron de pies y manos con la cinta adhesiva, lo sentaron en una silla, le cubrieron la cabeza y comenzaron a torturarlo y a exigirle que les entregara dinero.

Unos 20 minutos después llegó su pareja. La Fiscalía apunta que la ataron del mismo modo, aunque sin golpearla, y la llevaron a una cama donde dos de los acusados la agredieron sexualmente en presencia de los otros dos, que «asistieron complacientes». La mujer fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro (Granada) entre 2011 y 2019, según trascendió en su momento.

Ante la negativa del hombre a entregar dinero, los asaltantes, «enojados y frustrados por no lograr su propósito», cumplieron sus amenazas: levantaron al hombre de la silla, lo llevaron al cuarto de baño y lo tumbaron bocarriba en la bañera, todo ello sin desatarlo. Luego le arrojaron una botella de lejía en la cara y lo degollaron.

Según el fiscal, los dos acusados en situación irregular fueron los ejecutores materiales del crimen, mientras los otros dos «aceptaron el desenlace» y aguardaron en «actitud pasiva y vigilante» en la puerta del cortijo, pese a «oír las súplicas y gritos» del hombre.

Posteriormente, entre los cuatro envolvieron el cuerpo en un edredón y lo colocaron en la parte trasera de la furgoneta en la que había llegado el dueño del cortijo. Lo mismo hicieron con la mujer. Luego limpiaron el escenario del crimen y condujeron el vehículo hasta un barranco, donde, tras mantear los cadáveres, arrojaron ambos cuerpos «por una pendiente pronunciada» y los abandonaron allí.

Los cadáveres fueron hallados la mañana del jueves 21 de abril de 2022. Los cuerpos, parcialmente desnudos, se encontraron en un barranco situado junto a una casa de aperos próxima al cortijo. El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Motril declaró el secreto de sumario. Los presuntos autores fueron detenidos al día siguiente y desde entonces permanecen en prisión provisional.

En la segunda sesión del juicio, celebrado este martes, los dos jóvenes marroquíes han reconocido los asesinatos pero no la violación. Afirman que desnudaron a la mujer «entre todos» para «asustar» a su compañero sentimental. El fiscal solicita prisión permanente revisable para ambos como coautores del asesinato de la mujer, además de penas que suman 60 años y medio de cárcel. Los otros dos acusados se enfrentan a 62 años de prisión.