El TSJA ratifica 24 años de cárcel para el marroquí que mató a un ex concejal del PSOE en Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de 24 años de cárcel a Yassine B., el marroquí que en 2022 mató a José Miguel Castillo Higueras, ex concejal socialista en Granada. La víctima, de 74 años, fue atracada dos veces en 15 minutos. El procesado le propinó dos puñetazos, el segundo de ellos mortal.

El TSJA ha desestimado así el recurso de apelación planteado por la defensa del acusado, que sostenía que se produjo una «ruptura de la cadena de custodia» de la prueba más contundente, la videocámara que grabó los hechos. El tribunal tampoco comparte que el encartado sólo tuviera intención de lesionar y no de matar.

En el juicio celebrado en enero, Yassine B. dijo que se acercó al ex concejal para «ayudarlo» porque «iba borracho». También afirmó que «jamás» mataría a una persona. El jurado popular lo declaró culpable de asesinato (20 años) y dos robos con violencia (dos años por cada uno). También lo condenó a pagar 20.000 euros a cada uno de los hermanos de Castillo Higueras. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la familia del ex concejal, pedían prisión permanente revisable.

La sentencia declaró probado que en la mañana del 23 de enero de 2022, sobre las 7:40, Castillo Higueras salió de su casa, como siempre a esa hora, y se cruzó con Yassine B. en la calle San Antón. Su agresor, que entonces tenía 19 años, le tumbó de un puñetazo y le robó el bolso bandolera.

Varios ciudadanos prestaron ayuda al ex edil, entre ellos el acusado, con la idea de ocultar su implicación. Castillo Higueras, todavía aturdido, no lo reconoció. Entre todos lo ayudaron a levantarse y la víctima siguió su paseo. Sobre las 8:00 horas, después de perseguirlo durante 15 minutos, Yassine B. se metió con él en la calle Padre Alcover y le dio otro puñetazo. El ex concejal cayó al suelo «a plomo, golpeándose en la parte posterior de la cabeza». El atracador le registró, le quitó el móvil y huyó, quedando Castillo Higueras «inconsciente» y «abandonado a su suerte».

La causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico causado al golpearse la cabeza contra el suelo tras la segunda agresión, que quedó registrada por las cámaras de seguridad de un hotel. El ex concejal socialista moriría horas más tarde en el hospital.

Castillo Higueras fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada durante tres legislaturas, entre 1980 y 1992. También fue profesor de la Escuela de Arte de Granada.

Yassine B. declaró en el juicio que la víctima le «debía dinero», alegato incoherente puesto que también reconoció que «no lo conocía en persona». Con antecedentes por robos y lesiones, fue detenido dos meses después de los hechos, en una vivienda okupada en el barrio granadino del Realejo.