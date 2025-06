Tres marroquíes arrancan los dientes a un panadero de Granada que les pidió no drogarse frente a niños

Agustín, un panadero gaditano afincado en Granada desde hace más de dos décadas, lleva sin dormir desde el pasado jueves. Aquella noche, fue víctima de una brutal agresión en el mirador de San Nicolás por parte de tres individuos de origen marroquí, tras pedirles que no fumaran porros ni bebieran alcohol delante de varios niños. «Me rompieron todos los dientes y ahora tengo miedo de encontrármelos. Es muy duro. Tenían veintipocos años, la edad de mis hijos. Sigo sin dar crédito», denuncia.

El mirador, como de costumbre, estaba repleto de turistas y vecinos. Sin embargo, en lugar de intervenir, la mayoría sacó sus teléfonos móviles para grabar la paliza. «Se ve cómo estoy como muerto en el suelo y siguen pisándome la cabeza y dándome patadas en la cara», relata Agustín a Ideal. Solo una persona intenta frenar la agresión, sin éxito. El nivel de violencia fue extremo.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio. Agustín, que además de panadero es músico callejero con su grupo Amasando Rumba, se encontraba actuando cuando observó a varias madres que protestaban por la actitud de los agresores. Él les pidió con educación que no se drogaran delante de los menores. La respuesta fue una paliza salvaje que le ha dejado secuelas físicas y psicológicas.

«Me duele hasta el alma», afirma. Tiene fracturas múltiples, hemorragia en el ojo derecho —que le impide ver— y debe someterse a operaciones en mandíbula, nariz, muñeca y brazo izquierdo. Este último le impide, por el momento, volver a tocar la guitarra. «Mi gran pasión es la música y me duele tener que aparcarla hasta que me recupere», lamenta.

Regenta la panadería Vinagre en la localidad de Alfacar, pero de momento no podrá trabajar. Tampoco sale de casa sin miedo. «Me da pánico salir con mi pareja por si me los encuentro. No soy viejo, pero antes respetabas a los mayores. Ahora te revientan por decirles que no fumen porros delante de niños».

La Policía Local de Granada detuvo a los tres marroquíes implicados y los puso a disposición de la Policía Nacional. Desde Vox han exigido «billete de vuelta a su país para todos los que vienen a delinquir», y han denunciado «las políticas que alientan el efecto llamada y que terminan con mafias enriqueciéndose». «Es necesario garantizar la seguridad de los españoles», concluyen.