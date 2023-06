La receta de Adelante para sacar a la izquierda de la «crisis» el 23J: «Vaciar el cubo de mierda»

Tras los pobres resultados cosechados por los partidos de izquierda en las municipales del 28M (también en las autonómicas del pasado 19 de junio), el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, José Ignacio García, ha apostado por una nueva estrategia para frenar el avance de la derecha en las elecciones generales del próximo 23 de julio. Entre su argumentario destaca su apuesta por dejar de lanzarse dardos o, en sus palabras, vaciar «el cubo de mierda» que la izquierda utiliza para atacarse.

Poco antes de conocerse la alianza entre Sumar y Podemos para concurrir de forma conjunta al 23J, García ha ofrecido su punto de vista sobre la tan manida «unidad» a la izquierda del PSOE, que a su juicio no debe abordarse como un «dogma» sino como un «debate estratégico».

El diputado andaluz, que el pasado enero sustituyó a Teresa Rodríguez en el escaño, asume que la » profunda crisis» que afronta la izquierda española y andaluza es un problema profundo de «programa» y de gestión de fuerzas y que la próxima cita con las urnas es la «oportunidad» para salir del barro.

En un largo mensaje difundido en sus redes sociales, el parlamentario de Adelante Andalucía señala que tras el 28M, y de cara el 23J, los partidos de izquierda tienen «la obligación de ser radicalmente realistas y honestos», ya que «cualquier forma de discurso triunfal desde la izquierda es directamente ridículo».

«Hay un giro cultural y social brutal hacia la derecha y ultraderecha. Los resultados de Adelante Andalucía del 28M fueron malos, sin paños calientes. Los de todo el resto de la izquierda, también. Toca repensarnos. Eso no implica rendirse ni tampoco asumir como dogma la unidad de la izquierda. Siempre será un debate estratégico, no de principios. Cuando hablo de repensarnos, va sobre la capacidad real que tenemos de conectar con las clases populares. Ése es el problema», recalca.

«Hablamos otro idioma, hablamos otros temas. Nuestra percepción del panorama político es marciana para la mayoría, hasta nuestras formas son lejanas. Es la batalla cultural. Y vamos perdiendo. Por mucho. Todos, todas, toda la izquierda», continúa García.

«Mucha gente piensa que Pedro Sánchez es un bolchevique, feminazi, de la ETA y que nos fumiga. Y que la izquierda es esa gente que te prohíbe cosas y te amarga la vida, que se dedica a tonterías porque vivimos muy bien y tenemos la vida resuelta, pero insultarlos no ayuda. Pero es que si toda la izquierda es ese gobierno, ¿quién impugna lo establecido? Por ahí van los tiros. La izquierda es ahora conservadora de un statu quo en peligro. El problema es que es un statu quo que no garantiza lo mínimo, no tiene victorias ni reformas que defender. Y esto no lo arregla ‘La Unidad’. No se trata de que voten a muchas opciones de izquierda, es que a todos nos vota poca gente. No es cuestión de ‘La Unidad’. La crisis es de programa, estrategia y práctica. Ojalá fuera simple», remarca el portavoz de Adelante en el Parlamento andaluz.

«Que, evidentemente, los espectaculitos y shows no ayudan. Y ahondan en la idea de ‘niñatos que no se preocupan por lo importante porque viven muy bien’ (Y sí, que yo también he montado espectaculitos. Autocrítica). Pero creo que para salir de esta crisis sigue siendo imprescindible una izquierda que, primero, entienda que Andalucía vive una situación de subalternidad que hay que subvertir, y segundo, que no se conforme con defender ese statu quo, sino que proponga otro diferente», incide.

Por ello, García pide afrontar el 23J de forma que deje a la izquierda con más posibilidades «el día siguiente para construir esa izquierda imprescindible y coger el camino de salida de esta profunda crisis de la izquierda. Y eso pasará también por que no gobiernen las derechas. Cuanto peor, peor».

«Pero sobre todo -añade-, con humildad y vaciando el cubo de mierda que todos tenemos en la izquierda para lanzarnos entre nosotros. Poquito a poco al menos. Me he propuesto dejarle a la siguiente generación militante un cubo más limpito y una herramienta lo más útil posible. Y llamar «compañera» a más gente, aunque no compartamos proyecto, partido ni candidaturas. Eso es casi lo de menos», concluye el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía.