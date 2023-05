Teresa Rodríguez dice que no apoyará al PSOE en Sevilla y complica mucho la Alcaldía de Muñoz

Al candidato por el PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, se le complica, y mucho, revalidar el cargo el próximo 28M. La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha rechazado este jueves ser muleta de los socialistas tras las elecciones, un apoyo imprescindible para que el PSOE pueda gobernar en la capital hispalense, según refleja la encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO.

Teresa Rodríguez ve a Muñoz «muy escorado a la derecha» y al PSOE como un partido «especialista en no cumplir sus compromisos». La portavoz de Adelante Andalucía ya ha avanzado que ante un hipotético pacto de izquierdas no van «a formar parte de un gobierno con el PSOE» y, en consecuencia, van «a ser la oposición de izquierda que necesita Sevilla».

La citada encuesta, publicada hace diez días, recoge que el PSOE se quedaría en 13 escaños, a tres de una mayoría absoluta (16) que sólo lograría con el respaldo de Podemos (2) y Adelante Andalucía (1), formaciones inmersas en fuego cruzado. Por su parte, la derecha sumaría 15 escaños (12 del PP y tres de Vox), a sólo un edil de la mayoría absoluta. Según el citado estudio, el candidato popular José Luis Sanz se quedará a menos de 5.000 votos de ganar las municipales de este domingo.

Así las cosas, y en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla en un acto de campaña junto a la candidata de Adelante Andalucía al Ayuntamiento de la capital, Sandra Heredia, Teresa Rodríguez ha advertido de que el socialista Muñoz coquetea con la derecha y «está haciendo lo mismo que Juanma Moreno» en la campaña de las elecciones andaluzas de 2022, optando por «tirarse los tejos e intentar ganarse al votante de Moreno en la ciudad de Sevilla».

A su juicio, esa aspiración por captar al votante del líder del PP-A en los comicios del año pasado se traduce «en políticas tibias, tímidas, que no resuelven los problemas de la gente». Problemas como el de la miseria en Sevilla, que incluye seis barrios de la ciudad en la lista de los 15 más pobres de España, según la edición 2023 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La portavoz de Adelante Andalucía ha criticado también un escenario donde «vemos a Izquierda Unida y Podemos entregados al PSOE», y ha preferido dibujar un panorama político con Podemos fuera de la ecuación y del «futuro gobierno de coalición», ya que los socialistas «no cumplen los compromisos del pacto de gobierno».

Teresa Rodríguez ha abogado por «romper el guion» y ofrecer como alternativa a los futuros concejales de su coalición la apuesta «por políticas de izquierda en un momento en que las multinacionales, los especuladores, los acaparadores de viviendas y los fondos de inversión nos pueden quitar Sevilla».

La ya ex diputada andaluza ha señalado que con esa colonización empresarial «nos quitan los recuerdos y nos echan de nuestra ciudad», por lo que es necesario oponerse a «políticas tibias, de derechas, serviles, tal y como podemos ver en la izquierda tradicional». «Que no te quiten Sevilla. No votes a quienes van a vender Sevilla a los especuladores», ha zanjado Teresa Rodríguez.