Rafael Hernando vuelve a presentarse al Congreso como nº 2 del PP por Almería

El Comité Electoral del PP ha aprobado este miércoles las listas electorales para el Congreso de los Diputados y el Senado con las que los populares concurrirán el próximo 23 de julio a las elecciones generales. Destacan Rafael Hernando como número dos por Almería al Congreso; Elías Bendodo, coordinador general del PP y actual senador, como número uno por Málaga; y Juan Bravo, ex consejero de Hacienda de la Junta de Juanma Moreno y actual vicesecretarío de Economía del PP, como número uno por Sevilla. El PP renueva así a siete de sus ocho cabezas de listas al Congreso de los Diputados por las provincias andaluzas para el 23J.

Rafael Hernando, quien fuera portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados entre 2014 y 2018, ya fue diputado en las Cortes Generales por Almería durante casi 26 años (de 1993 a 2019).

El partido ha destacado en una de prensa que «el criterio utilizado por el Comité Electoral para seleccionar a los integrantes de estas listas ha sido el de incluir a personas que cuentan con una extensa trayectoria política, así como una contrastada experiencia en gestión pública y en el sector privado, abriendo la puerta a candidatos que por su recorrido político ensanchan y enriquecen el proyecto que preside Alberto Núñez Feijóo». «Estas candidaturas se han confeccionado con unidad y escogiendo a las personas que mejor pueden servir a los ciudadanos de sus respectivas circunscripciones, a diferencia de lo que han hecho otras formaciones políticas cuyas listas han estado marcadas por las diferencias, los vetos y las cuotas», remarcan desde el PP.

Almería

En Almería, el senador Rafael Hernando ha sido elegido número dos de la candidatura del PP al Congreso, lista que encabeza Maribel Sánchez Torregrosa, concejal de Urbanismo en funciones y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Almería. Le sigue la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, y el concejal del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Martínez. El número seis es para quien fuera subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca.

Para el Senado, el Comité Electoral ha elegido a los hasta ahora diputados nacionales Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí y a la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía Carmen Belén López.

Cádiz

En Cádiz, a Pedro Gallardo -que ya se conocía como número uno del Congreso por la provincia- le acompaña de número dos Ignacio Romaní, que sería el único que repite como diputado nacional. La lista del PP la completan Macarena Lorente como tres, Miguel Ángel Sastre como cuatro, Inmaculada Marín como cinco, Francisco Muñoz como seis, Nieves Huertas como siete, Alejandro López como ocho y Encarnación Castro como número nueve.

Por su parte, la lista para el Senado la encabeza el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que repetiría como senador, al igual que la número dos de la lista, María José García Pelayo. La tercera es Carmen Pérez, portavoz del PP en Sanlúcar de Barrameda.

Córdoba

En Córdoba, la lista al Congreso la encabeza la ex directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) Isabel Prieto, que desde 2001 forma parte del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y desde 2019 ocupa el puesto de letrada en el Servicio Jurídico de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Córdoba. Le acompaña como número dos el actual alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ex parlamentario andaluz y ex diputado en la Diputación de Córdoba.

De número tres va María de la O Redondo -diputada nacional por el PP cordobés en el Congreso desde 2019- y en el cuatro se sitúa la concejal del Ayuntamiento de Córdoba María Antonia Aguilar, quien fuera también jefa de la Unidad de Violencia de Género en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba de 2016 a 2018. De número cinco va Javier Villafranca, concejal electo del Ayuntamiento de Puente Genil y experto en urbanismo jurídico y fiscal. Como número seis se presenta Ángel M. López, presidente de Nuevas Generaciones de Córdoba.

En cuanto a la lista del PP cordobés para el Senado, la abre de nuevo Fernando Priego, alcalde de Cabra desde 2011 y senador desde 2016. En el segundo puesto va Cristina Casanueva, que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba de 2011 a 2019 y es delegada territorial de Fomento de la Junta desde 2019. De número tres se presenta Lorena Guerra, empresaria agrícola y ‘agroinfluencer’.

Granada

En Granada, el actual diputado Carlos Rojas lidera la lista al Congreso. La portavoz del PP en la provincia, Lourdes Ramírez, ocupará el número dos y Pablo Hispán, que ha sido diputado popular en Cortes en esta última legislatura por esta misma circunscripción, el tres.

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Granada, Inmaculada Hernández, y el que ha sido candidato del PP a la Alcaldía de Armilla, Antonio Manuel Membrilla, irán en las posiciones cuarta y quinta en la papeleta al Congreso. Los números seis y siete son Elisabet Espínola y Alberto Manuel García.

En la lista del PP al Senado por Granada no repite el histórico alcalde de Güéjar Sierra, José Robles -ahora en funciones, si bien está previsto que este sábado revalide el cargo tras su mayoría absoluta del pasado 28M-. La lista la lidera ahora el delegado de la Junta en Madrid, Vicente Azpitarte, como ya lo hiciera en las elecciones generales de abril de 2019.

Huelva

En Huelva, el PP presentará a la actual delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, como cabeza de lista al Congreso. El alcalde de La Palma del Condado, Manuel García Félix, parte como número dos, lista que completa Jaime Alberto Pérez Guerrero como número tres, Gracia María Baquero como cuatro y Susana Duque Mora en el quinto puesto.

En cuanto al Senado, el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, encabeza la candidatura de Huelva -en las elecciones de 2019 fue cabeza de lista al Congreso-. Asimismo, concurrirán el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, en el número dos, y en el puesto número tres de la candidatura Ángela Ramírez del Toro, concejal en Villalba del Alcor.

Jaén

En Jaén, la lista al Congreso de los Diputados la lidera María Luisa del Moral, secretaria general de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Del Moral, doctorada en Medicina y profesora, ya fue cabeza de lista del PP de Jaén al Congreso en las elecciones generales de 2019.

Le siguen Juan Diego Requena como número dos, María Torres como número tres y Tomás David Páez Gutiérrez como cuatro. Eva María Sánchez Castillo cierra la lista en el puesto número cinco.

Por el Senado, Javier Márquez repite como número uno a la Cámara Alta.

Málaga

En Málaga, la lista al Congreso la encabeza Elías Bendodo, coordinador general del PP, seguido de la ex gerente del Hospital Regional de Málaga, la independiente María del Mar Vázquez, médico que tuvo la responsabilidad de dirigir el dispositivo del plan Covid durante toda la pandemia.

En el número tres repite Mario Cortés, con una dilatada trayectoria en el Congreso y en la gestión municipal como concejal en Málaga, y hasta hace pocos días decano nacional del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Continúan la lista, por este orden, el economista, abogado y empresario Cristóbal Garre, actual concejal en el Ayuntamiento de Marbella; la hasta ahora diputada y ex concejal de Torremolinos Gema Pérez; Jacobo Florido, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y actual concejal de Turismo y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Málaga; y Antonio Martín, graduado social y ex concejal en Vélez-Málaga. José Luis Trujillo, Ana María Velasco, Raquel López y María del Carmen Moreno completan la lista.

En cuanto a la candidatura al Senado, estará formada por José Alberto Armijo -alcalde de Nerja-, Ángel González -diputado nacional durante varias legislaturas y también concejal en el Ayuntamiento de Antequera- y Lucía Yeves -vicesecretaria de Sociedad de Bienestar del PP de Málaga y concejal en el Ayuntamiento de Benalmádena-.

Sevilla

En Sevilla, al ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente económico del PP, Juan Bravo, le siguen en la lista al Congreso la actual diputada Sol Cruz-Guzmán, Ricardo Tarno y el actual concejal del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte, que en el gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido fue delegado del Distrito Bellavista-La Palmera.

Juan Bravo fue cabeza de lista por la provincia de Jaén en las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, si bien dejó su escaño en el Parlamento andaluz para centrarse en su labor como vicesecretario de Economía del PP, responsabilidad que ostenta desde abril de 2022.

Completan la lista María Teresa Astolfi (5), Alejandro Suárez Pérez (6), María José López Rodríguez (7), Alfonso Angulo (8), Joanna Moreno (9), Ángela Jiménez (10), Alejandro Brito (11) y Montserrat Guerrero (12).

Por el Senado, el cabeza de lista es el alcalde de Carmona, Juan Ávila, que el pasado 28M revalidó por cuarta vez el gobierno municipal con una aplastante mayoría absoluta -15 de 21 concejales-. A Ávila le acompañan José Leocadio Ortega, actual alcalde de Pilas, y Susana Cayuelas, actual delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla.

Cabe reseñar que el cargo en el Senado de Ávila es compatible con su labor como alcalde de Carmona, como ya ocurriera con José Luis Sanz mientras era alcalde de Tomares hasta su marcha en 2021 para optar a la Alcaldía de Sevilla.