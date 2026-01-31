Quién canta hoy 31 de enero en el COAC 2026: horario y orden de actuación

Hoy sábado 31 de enero, el Gran Teatro Falla de Cádiz acoge una nueva función (la segunda) de los cuartos de final del COAC 2026. Tras el arranque de esta fase ayer viernes y después de conocerse el primer veredicto del jurado a elegir a quienes pasaron de la fase preliminar, el concurso entra en uno de los fines de semana más seguidos por los aficionados, con agrupaciones que regresan al escenario para defender su pase a semifinales.

La jornada de hoy reúne a 8 grupos de distintas modalidades, en una sesión que promete alargarse hasta bien entrada la noche. Coros, comparsas, chirigotas y un cuarteto volverán a medirse ante el público del Falla y ante un jurado que empieza ya a afinar decisiones, consciente de que cada pase es clave en el camino hacia la gran final. El orden de actuación ya está cerrado y marca el desarrollo completo de la función de este sábado 31 de enero, una de las citas más esperadas de estos cuartos de final del COAC 2026.

Quién canta hoy sábado 31 de enero en el COAC 2026

La segunda función de los cuartos de final del COAC 2026 comenzará a las 20:00 horas en el Gran Teatro Falla. Estas son las agrupaciones que actuarán hoy sábado, siguiendo el orden oficial establecido por la organización del concurso:

Coro La ciudad perfecta

La ciudad perfecta Chirigota Nos hemos venío arriba

Nos hemos venío arriba Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada

Crónica de una muerte más que anunciada Comparsa El manicomio

El manicomio Coro ADN

ADN Comparsa La camorra

La camorra Chirigota Seguimos cayendo mal

Seguimos cayendo mal Comparsa La marea

Como es habitual en esta fase del concurso, la duración de la función superará con facilidad la medianoche, dependiendo del desarrollo de cada actuación y de los descansos previstos entre bloques.

Los cuartos de final del COAC 2026

Los cuartos de final del COAC 2026 se celebran entre el 30 de enero y el 5 de febrero. A esta fase han accedido un total de 54 agrupaciones, seleccionadas tras finalizar las preliminares el pasado 28 de enero.

En concreto, siguen en concurso 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y 4 cuartetos. Todas ellas buscan uno de los puestos que dan acceso a las semifinales, una fase decisiva en la que el margen de error es mínimo y cada actuación puede resultar determinante.

Cómo se puntúa el COAC 2026

En el COAC 2026, la manera de puntuar no se explica nunca durante el concurso, pero sí es algo que todos los que siguen el Falla tienen bastante asumido. Cada vez que una agrupación sale al escenario, los miembros del jurado toman nota en una ficha propia y van valorando lo que escuchan y lo que ven, cada uno por separado.

Los puntos son acumulativos, de modo que aunque se puntúan por separado, es importante que cada agrupación lo de todo sobre el escenario para lograr el máximo de puntos y más si tenemos en cuenta que son varios los apartados a puntuar en función de cada tipo de agrupación. Si al final de las semifinales se produce un empate, el reglamento obliga a fijarse en la composición que mejor identifica a cada grupo, algo que en la práctica sirve para desempatar sin forzar más deliberaciones. Es un sistema que lleva años funcionando y que, con sus matices, sigue siendo la base sobre la que se decide qué agrupaciones llegan a la noche grande del Falla.

Puntuación de los coros

Presentación: hasta 6 puntos

Tangos (dos): hasta 44 puntos

Cuplés (dos): hasta 18 puntos

Estribillos (dos): hasta 6 puntos

Popurrí: hasta 20 puntos

Tipo (vestuario): hasta 4 puntos

Impresión general: hasta 2 puntos

Puntuación de las comparsas

Presentación: hasta 6 puntos

Pasodobles (dos): hasta 44 puntos

Cuplés (dos): hasta 18 puntos

Estribillos (dos): hasta 6 puntos

Popurrí: hasta 20 puntos

Tipo (vestuario): hasta 4 puntos

Impresión general: hasta 2 puntos

Puntuación de las chirigotas

Presentación: hasta 6 puntos

Pasodobles (dos): hasta 24 puntos

Cuplés (dos): hasta 36 puntos

Estribillos (dos): hasta 8 puntos

Popurrí: hasta 20 puntos

Tipo (vestuario): hasta 4 puntos

Impresión general: hasta 2 puntos

Puntuación de los cuartetos

Parodia: hasta 44 puntos

Cuplés (dos): hasta 24 puntos

Estribillos (dos): hasta 6 puntos

Otras composiciones: hasta 20 puntos

Tipo (vestuario): hasta 4 puntos

Impresión general: hasta 2 puntos

Dónde ver los cuartos de final y cuándo es la final

Una vez concluyan todas las funciones de cuartos de final el 5 de febrero, el jurado volverá a deliberar para decidir qué agrupaciones acceden a las semifinales que se van a celebrar entre el 8 y el 11 de febrero. Esta fase será el último paso antes de la gran final del COAC 2026 del próximo 13 de febrero, donde se conocerán los ganadores de cada modalidad.

Mientras tanto, el concurso sigue avanzando función a función, con el Gran Teatro Falla como epicentro de un Carnaval que ya vive días decisivos y que mantiene la expectación tanto dentro como fuera del teatro. Y recuerda que si deseas no perderte nada de esta fase de cuartos del COAC 2026 lo puedes seguir en directo por Onda Cádiz TV que emite el concurso desde el primer día, y también desde Canal Sur que lo ofrece desde esta fase.