Hoy viernes 30 de enero, el Gran Teatro Falla de Cádiz recibirá de nuevo a las agrupaciones que siguen participando en el COAC 2026. Comienza la fase de cuartos de modo que todos están atentos al orden de actuación de quienes lograron pasar la fase de preliminares, celebrada hasta el pasado 28 de enero. Después de casi dos semanas de sesiones continuas, el concurso entra en un tramo donde el nivel suele ponerse más serio y donde cada agrupación mide con más cuidado qué repertorio lleva al escenario.

La fase de cuartos tiene un ambiente distinto dentro del Falla. En preliminares el público suele ir más relajado pero expectante por saber qué va a proponer cada una de las agrupaciones que actúan. En cuartos, sin embargo, esas expectativas cambian. La gente llega con referencias de las actuaciones que ya se vieron, el jurado tiene una idea previa de lo que ha escuchado y los participantes (un total de 54 agrupaciones) afinan letras nuevas para intentar destacar. Por ello, conviene saber bien cuál es el orden para todas y cada una de las actuaciones que están por verse los próximos días y comenzamos por el primero de todos. Toma nota, porque este es el horario y orden de actuación del 30 de enero en el COAC 2026.

Quién canta hoy 30 de enero en el COAC 2026: horario y orden de actuación

La sesión de hoy abrirá los cuartos con una mezcla de modalidades que da bastante ritmo a la noche. Esta primera sesión arrancará de forma excepcional a las 20:30 horas , mientras que las siguientes se celebrarán como de costumbre a las 20:00 horas.

Estas son las agrupaciones que actúan hoy:

Coro El sindicato

El sindicato Comparsa La palabra de Cádiz

La palabra de Cádiz Cuarteto El despertar de la fuerza. Abre el ojete

El despertar de la fuerza. Abre el ojete Chirigota Los hombres de Paco

Los hombres de Paco Coro Dame veneno

Dame veneno Chirigota Los semicuraos

Los semicuraos Comparsa El desguace

El desguace Chirigota Los Camerún de la Isla

Es una sesión larga, como suele ocurrir en estas primeras noches de la ronda, y con agrupaciones que ya dejaron buenas sensaciones en preliminares. En cuartos se espera que todas lleguen con letras nuevas o algún giro inesperado, algo que el aficionado busca especialmente en chirigotas y comparsas, donde las novedades suelen marcar diferencias.

Hasta cuándo llegan los cuartos, semifinales y final del COAC 2026

La fase de cuartos se mantendrá activa hasta el 5 de febrero, con funciones diarias que como ya mencionamos, arrancarán a las 20:00 horas. Cuando terminen, el jurado anunciará qué agrupaciones pasan a semifinales, una ronda que suele ocupar tres noches completas antes de dar paso a la Gran Final.

Las semifinales del COAC 2026 están programadas para la segunda semana de febrero, entre el 8 y 11 de febrero según el calendario preliminar. De ahí saldrán las agrupaciones que competirán en la Final del 13 de febrero. Ese día se celebra la noche más intensa del concurso, la que paraliza la ciudad y mantiene a miles de personas pegadas a la televisión o a la radio hasta bien entrada la madrugada.

Dónde ver los cuartos del COAC 2026

Las sesiones del COAC pueden seguirse íntegramente gracias a Onda Cádiz TV, que retransmite el concurso desde las preliminares hasta la final a través del canal 38 en TDT y también en el canal 702 de Vodafone TV dentro de la provincia. La señal llega con buena calidad y suele ser la forma más cómoda de seguir el concurso desde casa. Además, durante esta fase de cuartos se suma Canal Sur, que emite esta ronda mediante su segundo canal, ATV. Tanto en televisión tradicional como en su plataforma digital Canal Sur Más, los espectadores pueden ver la sesión completa en directo.

En internet hay varias alternativas. Onda Cádiz Digital ofrece la emisión en streaming a través de Livestream, una opción estable para quienes siguen el carnaval desde fuera de Andalucía o desde otros países. También se puede ver por el canal de YouTube Onda Cádiz Carnaval, donde la retransmisión suele acumular miles de espectadores simultáneos, y por el canal de Twitch Onda Cádiz TV, que se ha convertido en una vía muy popular entre los seguidores más jóvenes del concurso.

Para quienes prefieren escuchar el COAC en radio, la señal en FM se emite a través del 92.8. Onda Cádiz Radio también ofrece la retransmisión en directo a través de su web, algo útil para quienes no pueden estar frente a la televisión durante toda la sesión pero no quieren perderse ninguna copla.

A partir de hoy, el concurso entra en los días en los que el ritmo es más intenso y las opiniones empiezan a dividirse. Los seguidores del carnaval suelen organizarse para ver juntas estas primeras noches de cuartos, porque es cuando empiezan a aparecer las sorpresas y cuando algunas agrupaciones confirman el buen inicio mostrado en preliminares. Habrá que esperar a cómo responda el público esta noche en el Falla y qué ambiente se respira en una sesión que inaugura una de las fases más seguidas del COAC.