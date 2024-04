Al PSOE no le importan las familias: acusó falsamente de corrupción a las mujeres de Moreno y Bendodo

El PSOE de Pedro Sánchez se victimiza estos días por el mero hecho de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por tráfico de influencias a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias. Señalan los socialistas que «no vale todo» y que acusar a la mujer del presidente es cruzar una línea que, sin embargo, lleva años cruzando el PSOE. Con una simple diferencia: cuando el socialismo ha acusado a las mujeres de altos cargos del PP, como Juanma Moreno o Elías Bendodo, era simplemente humo, mientras que desde el PP únicamente se han dedicado a señalar a las esposas investigadas de altos cargos socialistas, como es el caso de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o la de Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz (PSOE-A) y portavoz socialista en el Senado, Carmen Ibanco. Y es que ambas están siendo investigadas en juzgados de Madrid y Sevilla, respectivamente.

Ángeles Férriz, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, llegó a acusar en sus redes sociales a la mujer de Elías Bendodo de estar en entramados corruptos que jamás existieron. Basándose en panfletos progresistas, Férriz no dudó en alzar la voz contra la mujer de Elías Bendodo en una trama que no fue más que humo.

Esta mordida (5 mill) no salió pq el empresario no quiso. Pero ¿Ctos antes si quisieron? @JuanMa_Moreno no es víctima de una estafa, era un modus operandi de su Gob.¿O pq si no se reunían en San Telmo? ¿Y lo de la mujer de Bendodo? https://t.co/zNcPT1vMir vía @eldiarioand — Ángeles Férriz (@angelesferriz) May 8, 2022

Y ahí no queda la cosa. El PSOE andaluz, a través también de Ángeles Férriz, puso en duda las contrataciones que la Junta de Andalucía hizo durante la pandemia mencionando directamente a la farmacéutica Bidafarma y a la mujer de Juanma Moreno, Manuela Villena, que ostenta un cargo de responsabilidad en esta empresa. Los socialistas no dudaron en deslizar que esta empresa se benefició de contratos públicos gracias a que Villena era la mujer de Juanma Moreno. Otra vez más, no había caso y las mentiras del PSOE se fueron difuminando hasta quedar en nada.

Y es que el PSOE andaluz de Juan Espadas es un experto en encender el ventilador de bulos para lanzar mentiras contra familiares y parejas de altos cargos del PP, como también hicieron con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, lo único cierto es que ni la mujer de Juanma Moreno ni la mujer de Elías Bendodo están inmersas en absolutamente ninguna trama ni siquiera sospechosa de ser corrupta.

No sucede lo mismo, sin embargo, con Carmen Ibanco y Begoña Gómez, mujeres de Juan Espadas y de Pedro Sánchez, respectivamente. Mientras que la primera está siendo investigada por la Guardia Civil y por un juzgado de Sevilla por haber sido presuntamente enchufada en un ente público como es Faffe, la segunda está siendo investigada por presuntamente haberse valido de ser la mujer del presidente para hacer negocios.

Y es que si en algo son expertos en el PSOE es en dos cosas: las mentiras sobre los familiares de altos cargos del PP y la victimización. Lamentablemente para ellos, las mentiras tienen las patas muy cortas.