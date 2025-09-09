El PSOE andaluz baja al barro y tilda a Feijóo de «peligro público» por «comer tanta fruta de Ayuso»

Manuel Pezzi, ex presidente del PSOE de Andalucía y ahora vicepresidente de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, ha vuelto a enfangar el escenario político atacando esta vez al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con motivo de su ausencia en el acto de apertura del año judicial. «Es un peligro público; será por comer tanta fruta de Ayuso», ha escrito el socialista en sus redes sociales.

Por primera vez desde que lidera el principal partido de la oposición, Feijóo no acudió a la tradicional apertura del año judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El popular alegó que no quería «normalizar» la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se sentará en el banquillo por un delito de revelación de secretos para perjudicar políticamente a Isabel Díaz Ayuso.

«Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga. Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia», explicó Feijóo en X.

Pezzi, que fue consejero con Manuel Chaves (1994–2000), senador y diputado en el Congreso (2008–2015), dio su particular visión de los hechos este martes en redes sociales: «Zasca monumental al irredento Feijóo. Quiso poner a su lado al Rey contra el Gobierno y ha recibido lo que se merece, por su descortesía y falta de sentido común. Hablar con Feijóo es un peligro público, será por comer tanta fruta de Ayuso».

El socialista alude en su mensaje a una noticia que reza «Zarzuela desautoriza a Feijóo tras revelar una conversación con el Rey», aunque en la misma no se menciona ninguna desaprobación, y se limita a reproducir unas declaraciones de la Casa Real a Efe: «La Casa no comenta las conversaciones privadas del Rey».

Los insultos de Pezzi al PP desde su teclado son más que habituales: ya ha llamado «tontopollas» y «papafrita» a Feijóo, «patético» a Juanma Moreno, «basura» a los dirigentes populares o «analfabetos» y «cortos» a los miembros de la Junta, entre otros.

Este martes, tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir juicio oral contra García Ortiz, imponiéndole además una fianza de 150.000 euros, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno que dé un paso al lado: «La degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable. Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz le acompañará hasta el banquillo. Procesado su fiscal y su hermano, teniendo en prisión a su número dos en el partido, e imputados su mujer y su ex mano derecha, es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos», ha publicado en sus redes sociales.