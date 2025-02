El preso marroquí que estranguló a su compañero en la cárcel de Morón: «No quería fumadores en mi celda»

La Audiencia de Sevilla ha iniciado este miércoles el juicio con jurado popular contra un preso de la cárcel Sevilla-II de Morón de la Frontera acusado de estrangular a su compañero de celda con un cordón. La Fiscalía pide 19 años y 11 meses de prisión para O. E. K., marroquí de 29 años y en situación administrativa irregular de residencia en España. La víctima, E. V. P., era un español de 31 años.

El asesinato tuvo lugar el 28 de febrero de 2023. Según la Fiscalía, tras la comida el acusado subió a su celda del módulo cinco. Sobre las 15:30 horas, aprovechando que su compañero escribía una carta a sus familiares, se aproximó por la espalda y se abalanzó sobre él repentinamente, apretándole el cuello con las manos y brazos y asfixiándolo también con un cordón. Luego se lo anudó al cuello y lo ahorcó de la barra de la litera. Acto seguido llamó por el interfono para avisar del crimen a los funcionarios.

El acusado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, ha defendido que la víctima le agredió primero y él actúo para defenderse, pero «no quería» acabar con su vida: «Pasó lo que pasó». El procesado ha destacado el ambiente «hostil» de la cárcel de Morón, donde se ha «peleado mucho», unas 20 veces, aunque «jamás» con intención de matar.

«Yo no mato por la espalda»

Según su versión, aquella tarde estaba viendo la televisión mientras su compañero fumaba tabaco. Compartían celda desde ese mismo día. «No quería fumadores en la celda», ha aseverado.

El acusado ha relatado que discutieron y se enzarzaron en una «pelea» por el asunto del tabaco. Ha precisado que él no fumaba y que «no deberían» haberle asignado a un compañero de celda que fumase. Y ha dicho que fue la víctima quien lo «atacó» primero: «Empezó a golpearme. Me tuve que defender, no tenía otra opción», ha afirmado encogiéndose de hombros.

Posteriormente, agarró «del cuello» a su compañero de celda con intención de reducirlo, pero discrepa de la descripción de los hechos que recoge la Fiscalía: «Yo no mato por la espalda». También ha negado que lo ahorcara de la litera con el cordón. Según él, lo «amarró» a la cama para asegurarse de que «no siguiera» pegándole. Luego se dio cuenta de que «no se meneaba», así que avisó a los funcionarios de que su compañero de celda «estaba muerto» y confesó ser el responsable. «Pasó lo que pasó, tenía que defenderme», ha resumido. Paradójicamente, el acusado ha explicado que a raíz de los hechos arrastra «secuelas» y ahora es él quien se ha «echado a fumar».

Por aquel entonces, según ha explicado, ya tenía «en la mano» el acceso al tercer grado penitenciario, y con ello «la libertad», por lo que era consciente de las «consecuencias» de sus actos. Además, ha negado que actuase a propósito para acelerar su expulsión de España: «Eso es una tontería. Sería lo contrario y sería peor. Es ilógico».

Además de los casi 20 años de cárcel, la Fiscalía pide en su escrito de conclusiones provisionales una indemnización de casi 198.000 euros a la familia del fallecido. La pareja sentimental, el hermano y la madre de la víctima se han personado en las actuaciones como acusación particular. El Ministerio Público interesa que la pena privativa de libertad sea cumplida en su totalidad «por la entidad del delito cometido, en atención a la necesidad de garantizar la defensa del orden jurídico y el restablecimiento de la confianza de la norma infringida, dada la odiosidad y entidad de la tipología delictiva».