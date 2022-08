El PP aprieta para que continúe la investigación sobre la Faffe, enésimo caso de corrupción socialista

Este verano la noticia por excelencia ha sido la condena a varios ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía, entre ellos los ex presidente José Antonio Griñán y Manuel Chaves, por el Caso ERE, a través del que se orquestó una malversación de, al menos, 680 millones de euros. Sin embargo, son muchos más los casos de corrupción que se investigan al PSOE de Andalucía (PSOE-A). El caso Faffe es, posiblemente, uno de los más gordos en cuanto a posible dinero malversado y respecto a la prevaricación, toda vez que no sólo se investigan cientos de millones de euros en ayudas, sino también el enchufe de cargos, como la mujer del actual líder del PSOE-A (Carmen Ibanco), o el gasto de dinero público en prostitutas y cocaína. Por ello, el PP andaluz (PP-A) ha anunciado que analizará los posibles escenarios para que el dictamen de la comisión de investigación sobre la extinta Faffe no decaiga y pudiera someterse al Pleno del Parlamento.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, ha manifestado que, sin duda, hay que darle «una pensada al asunto del dictamen» de la comisión de investigación de la Faffe. Ha indicado que no tendría sentido volver a empezar la tramitación de una nueva comisión de investigación, con todas las comparecencias que se produjeron en la anterior legislatura y el importante volumen de trabajo, pero tampoco sería muy razonable que el dictamen «se quede ahí», de manera que hay que analizar en profundidad qué se puede hacer con él.

«Hay que analizar bien el asunto porque es una situación muy particular y hay que ver cómo se hace todo esto», ha explicado el portavoz popular en una entrevista con Europa Press, donde también ha apuntado que ahora no se puede llevar directamente el dictamen al Pleno del Parlamento porque la comisión de investigación decayó con la disolución de la Cámara.

Martín ha puesto de manifiesto la «trascendencia pública» que tuvieron las sesiones de la comisión de investigación y ha criticado la actitud que tuvieron algunos «responsables socialistas de la Faffe» cuando fueron citados a comparecer.