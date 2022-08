Indignación total en el PP andaluz: «El PSOE lo que tiene que pedir es perdón, no indultos»

En el PP andaluz (PP-A) alucinan con la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez indulte al condenado ex presidente socialista de la Junta José Antonio Griñán. Este viernes, los populares han pedido a los socialistas coherencia: «Lo que tiene que pedir el PSOE es perdón por el mayor caso de corrupción de la historia de España, no indultos». Y es que, recuerden, los familiares del ex presidente andaluz condenado pedirán al Gobierno de Pedro Sánchez un indulto que el Ejecutivo socialista ya podría estar cocinando. La indignación en Andalucía es total, y los socialistas, mientras, insisten en defender la inocencia de los condenados por el Tribunal Supremo en el caso ERE. Cabe recordar, además, que aún se investigan múltiples tramas de corrupción socialista en Andalucía como Isofotón, Faffe, Invercaria…

El PP andaluz: “Nadie en el PSOE está facultado para decir que Griñán y Chaves son inocentes”

Así de clara se ha mostrado la vicesecretaria de Sanidad, Educación, Igualdad y Bienestar Social del PP-A, Ana Mata, que ha querido mostrar la “indignación” de los populares andaluces ante la postura del PSOE-A dedicado a defender la ‘inocencia’ de Griñán y el también condenado Manuel Chaves, ante lo que ha proclamado que “en lugar de proclamar la ‘inocencia’ de ambos, lo que debería hacer el PSOE es dejar trabajar a la Justicia, que se manifestará a través de la sentencia que está próxima a salir”.

“Nadie en el PSOE está facultado para decir que Griñán y Chaves son inocentes de un caso que ha provocado un importante drama en nuestra comunidad autónoma, en el que el PSOE repartió a su antojo 700 millones de euros que eran de los parados andaluces”, ha añadido, insistiendo en pedir a la formación socialista “que salga a calle y pida perdón a los andaluces por lo que ha hecho en este tiempo pasado”.