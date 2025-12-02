El pequeño restaurante que estrena estrella Michelin en Cádiz: menú por menos de 100 euros con sabor a mar 

Muchos son los restaurantes que podemos disfrutar en Andalucía, y en concreto en Cádiz, donde el pescado y el marisco parecen ser la especialidad en la carta de la gran mayoría. Sin embargo, desde hace unos meses, todo el mundo habla de Mare Restaurante, un espacio íntimo que ya contaba con la atención de los críticos y que la semana pasada recibió el empujón definitivo tras conseguir su estrella Michelín en la gala que se celebró en Málaga.

La ciudad suma así una nueva estrella gracias al trabajo del barbateño Juan Viu y su restaurante Mare, que destaca no sólo por ser de lo mejores, sino también porque es uno los restaurantes más pequeños que te puedas encontrar. Con sólo tres mesas, el chef ha apostado por una propuesta que combina el respeto absoluto por la tradición marinera con técnicas contemporáneas. En su barra central, a la vista del comensal, se rematan platos cuya elaboración es prácticamente artesanal. Quizá por eso la noticia ha tenido de haber ganado genera tanta repercusión. No sólo porque Cádiz incorpora una nueva estrella Michelin, sino porque lo hace de la mano de un cocinero joven, nacido en Barbate en 1994, criado en un negocio familiar de repostería y formado en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Un chef que ya venía apuntando maneras (fue finalista a Cocinero Revelación en 2021, recomendado por Michelin y ganador este mes de la T de Oro de Andalucía 2025) y que ahora ve cómo su proyecto más personal termina de consolidarse.

El pequeño restaurante que estrena estrella Michelin en Cádiz

Mare está ubicado en un lugar muy simbólico: el mismo local donde comenzó la historia del otro restaurante con estrella Michelin que tiene la ciudad, Código de Barra, antes de trasladarse a la calle San Francisco. Desde allí, en plena plaza Candelaria, el proyecto de Juan Viu se ha convertido en un oasis gastronómico minimalista en tonos blancos y azules, casi como si el espacio respirara el mismo aire salino que inspira su cocina.

El restaurante apenas cuenta con una docena de comensales por servicio. Tres mesas, una barra central y un ambiente pensado para que nada distraiga del producto. Quien entra se encuentra con una experiencia cercana: el ritmo de servicio es el del propio chef y su equipo, que finalizan elaboraciones ante la mirada de los clientes. La apuesta es sencilla y muy clara: celebrar el sabor del mar y la riqueza de la tierra gaditana, siempre desde el respeto por el pequeño productor.

Menú por menos de 100 euros

Uno de los detalles que más ha llamado la atención tras recibir la estrella es el precio del menú degustación: 98 euros, una cifra muy competitiva en comparación con otros restaurantes galardonados. El maridaje opcional tiene un coste de 65 euros y, como es habitual en este tipo de propuestas, las bebidas no están incluidas.

El menú cambia según mercado, aunque la esencia se mantiene: guisos marineros reinterpretados, fondos potentes, guiños a recetas tradicionales y productos que definen la identidad culinaria gaditana. Algunos de los platos incluidos en su propuesta reciente son:

Consomé de camarones

Piriñaca

Gazpachuelo de boquerones

Quisquillas y encurtidos

Toffee de calamar

Piñones de la Breña y cigala

Puchero y erizo

Perdiz y berberecho

Navaja esparragá

Salmonete en sobrehúsa de conejo

Atún en tomate “de mi abuela Trini”

Corzo y chirlas

Escabeche de calabaza

Tarta San Marcos

Chocolate Sherry

Juan Viu: una trayectoria marcada por la tradición gaditana

Su biografía ayuda a entender la sensibilidad de su propuesta. Criado entre hornos y dulces de la Confitería Tres Martínez, la empresa familiar que dirige su madre, Juan Viu creció rodeado de aromas y de una forma de trabajar en cocina donde la dedicación lo es todo. Tras formarse en Sevilla, pasó por restaurantes de renombre de todo el país, lo que le permitió perfeccionar técnicas y absorber influencias sin perder sus raíces.

En 2021 llegó la primera señal fuerte de reconocimiento: fue finalista al Premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión. Después vinieron las recomendaciones de Michelin, la T de Oro de Andalucía 2025 y ahora la consagración definitiva con la estrella. Aun así, Mare no busca convertirse en un local inaccesible o de grandes despliegues. Su objetivo es otro: recuperar la cocina gaditana desde la honestidad, sin prisas y sin distracciones.

Cómo reservar en Mare

La exclusividad del espacio obliga a planificar la visita con cierta antelación. Mare tiene capacidad para unas 12 personas por servicio y sólo admite reservas:

A través de su web oficial

Por WhatsApp (628 68 80 30)

Para asegurar la reserva se solicita una tarjeta de crédito y únicamente se confirma cuando el cliente recibe el correo correspondiente. No se admiten niños menores de 14 años y es necesario indicar cualquier alérgeno antes de acudir. El restaurante está ubicado en la Plaza Candelaria, nº 12 de Cádiz.