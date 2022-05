Macarena Olona, candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía y aún portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, se ha dirigido este miércoles a las mujeres de España en presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Lo ha hecho desde el atril del Congreso, desde donde ha sido muy escueta… pero también muy directa: «¡El cambio empieza en Andalucía!».

¡El cambio empezará en Andalucía! pic.twitter.com/KaNpCL7I7m — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) May 11, 2022

Macarena Olona ya se ha puesto manos a la obra para preparar su conquista de San Telmo. La líder de Vox aprovecha siempre para recordar que su formación no se presenta a las elecciones andaluzas para formar gobiernos, sino para gobernar. La intención, como ya han advertido desde el partido en distintas ocasiones, es que Macarena Olona sea la presidenta andaluza.

Durante una interpelación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, Olona ha afirmado que «la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas» para destacar que si «una mujer decide no formar una familia, será su libre elección», pero «no como hoy que es una imposición» ya que «salvo las élites, las jóvenes no pueden permitirse formar una familia hasta que el reloj biológico lo convierte casi en imposible».

La secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso ha sostenido que «hay mujeres que no quieren tener hijos, otras que no pueden tenerlos, y no por eso son menos mujeres. Lo que yo quiero conseguir como presidenta de la Junta de Andalucía es que todas las mujeres podamos elegir y para eso solo Vox ofrece la solución», según una nota de este partido.

Olona ha querido ofrecer al electorado andaluz «un mensaje de esperanza», que ha situado en que «el cambio empezará en Andalucía gracias a la fuerza de los hombres y mujeres de Andalucía».

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha interpelado a la ministra de Igualdad «hablando como una mujer que es y que se siente muy mujer», pero especificando «que pertenece a una generación a la que nos inculcaron que el éxito profesional debía ser la meta, relegando todo lo demás».

Olona ha reconocido sentirse «una privilegiada» porque alcanzó «esa meta gracias a mi esfuerzo y al de mi madre» y de esa forma conseguió «su sueño», el de ser «abogada del estado.

La candidata de Vox en Andalucía ha anunciado sentirse también «una privilegiada porque cuando comprobé que el feminismo me había estafado, porque al final del camino que me había impuesto socialmente solo había soledad, decidí a los 30 años que quería formar una familia y conseguí ganarle la batalla al reloj biológico y como un milagro fui madre a los 40 años».