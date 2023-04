Álvaro Ojeda se ha mofado en un vídeo de las protestas y huelgas que la izquierda y sus sindicatos afines están haciendo contra la gestión sanitaria de Juanma Moreno cuya inversión, recuerden, es ya un 40% superior a la que había con el PSOE en la Junta de Andalucía. «Yo ni me he enterado de las huelgas en Jerez», asegura Ojeda.

«La huelga de médicos en Andalucía tiene una participación mínima. Yo diría que inexistente», continúa Ojeda en OKDIARIO Andalucía. «El mantra contra la derecha y contra la sanidad privada ya no cala. Juanma Moreno está haciendo absolutamente todo lo que puede en la sanidad pública andaluza. Si fuera mentira, y Juanma Moreno la estuviera cagando, la huelga de médicos habría tenido una participación espectacular. Las calles se hubieran llenado como cuando gobernaba Susana Díaz», asegura.

«Los médicos que hay en Andalucía resulta no se comen la patraña», afirma Álvaro Ojeda, antes de concluir: «Que no les engañen. Que sí, que hay que mejorar. Pero esto no es un caos. Esto va medianamente bien. Progresa adecuadamente, hay que buscar el sobresaliente, pero la cosa no está en suspenso».