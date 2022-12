Nuevo ridículo de la izquierda andaluza: PSOE e IU registran fuera de plazo sus enmiendas presupuestarias

La izquierda andaluza ha vuelto a dejarse en evidencia a sí misma y ha sumado un nuevo ridículo después de que PSOE-A y Por Andalucía (que aglutina a formaciones como IU o Más País y cuenta con el apoyo externo de Podemos) hayan presentado fuera de plazo sus enmiendas a los Presupuestos de la Junta para 2023.

Tanto socialistas como andalucistas han presentado las enmiendas parciales que querían que se mantuviesen vivas en el debate final del proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía de 2023, pero lo han hecho fuera del plazo previsto en el Registro del Parlamento andaluz (las 12:00 horas de este lunes). Las enmiendas del PSOE han entrado a las 13:54 horas, casi dos horas después del límite fijado. Las de Por Andalucía, pasado el mediodía.

Ya en las pasadas elecciones andaluzas, Podemos llegó tarde a la entrega de firmas para el 19-J. La Junta Electoral de Andalucía rechazó su solicitud de concurrir a los comicios por superar el plazo previsto para registrar la documentación y su grupo quedó fuera del Parlamento autonómico.

Por Andalucía habla de «confusión»

En el caso de los socialistas, han elevado una consulta al letrado de la Mesa de la Cámara para que se analice si se puede resolver esta incidencia y que, pese a ese retraso, las enmiendas se admitan para que lleguen a dicho debate, programado para esta semana.

La Mesa del Parlamento de Andalucía y la Junta de Portavoces acordaron, en sesiones celebradas el pasado 28 de octubre, modificar la programación de la actividad parlamentaria para los meses de octubre a diciembre de este año. Quedó así recogido que el plazo de presentación de votos particulares y mantenimiento de enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos finalizaba a las 12:00 horas de este 19 de diciembre.

Sin embargo, fuentes del Grupo Socialista consultadas por Europa Press han confirmado que han acudido al registro a presentar las enmiendas que querían mantener de cara al debate final del Presupuesto más tarde de las 12:00 horas y antes de las 14:00 horas, que es cuando habitualmente cierra el Registro, sin tener en cuenta ese horario específico para las enmiendas al Presupuesto.

Según recoge el Reglamento de la Cámara en su artículo 120, «los grupos parlamentarios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de terminación del dictamen, en escrito dirigido al presidente de la Cámara, deberán comunicar los votos particulares, en orden al mantenimiento del texto del proyecto de ley que hubiese sido modificado, y las enmiendas que, habiendo sido defendidas y votadas en comisión y no incorporadas al dictamen, pretendan defender en el Pleno».

El Grupo Socialista había presentado 210 enmiendas parciales al proyecto de Presupuesto de la Junta por valor de 3.000 millones de euros, si bien la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos sólo aprobó la inclusión de una de dichas enmiendas del PSOE-A cuando, el pasado viernes, dio luz verde con los votos favorables del Grupo Popular, la abstención de Vox y el voto en contra de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, al dictamen del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2023.

Por su parte, fuentes de Por Andalucía han reconocido a Europa Press que en su caso la presentación del escrito para confirmar las enmiendas parciales que debían debatirse en el Pleno del Parlamento lo han presentado «a las doce y pico». «Parece que el plazo acordado hace meses era que se acababa a las 12:00», han reconocido.

Fuentes de este grupo parlamentario han argumentado que «lo normal» tras la aprobación del dictamen del proyecto de Ley del Presupuesto es que «se les notifique a los grupos y se les traslade el plazo de las enmiendas que mantienen vivas para el Pleno», al tiempo que han precisado que «el dictamen no está publicado en el BOPA (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía)».

Ante este escenario, Por Andalucía, que ha hablado de «confusión», ha planteado que «si la Mesa no lo entendiese así, el efecto que tendría no es que no pudiésemos defenderlas (las enmiendas), lo que no podría darse es la votación» de las mismas, aun cuando ha considerado que «en la práctica esa votación ya se ha dado porque con la mayoría del PP no tenía intención de aceptar algunas de nuestras 385 enmiendas».

Cuatro enmiendas aceptadas

Tras la aprobación, hace una semana, del Informe de la Ponencia, en el que se incorporaron al texto original las enmiendas del Grupo Popular, la comisión aprobó el viernes la incorporación de cuatro nuevas enmiendas, tres de ellas de Vox y la referida del PSOE-A, lo que suponía que el grupo mayoritario, el PP, sólo aceptaba cuatro de las 1.240 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.

Por secciones, se han incorporado dos enmiendas al texto articulado -una del Grupo Socialista y otra del grupo Vox-, una enmienda de Vox a la sección correspondiente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y otra del mismo grupo a la sección correspondiente a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

El dictamen de la comisión será debatido para su aprobación final por el Pleno de la Cámara esta misma semana, en las sesiones programadas para este miércoles 21 y el jueves 22 de diciembre, con las que, además, se cerrará el actual periodo de sesiones.