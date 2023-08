Una mujer encuentra una serpiente de dos metros en el váter de su casa en Almería

Inma Segura vivió el pasado jueves una situación aterradora al encontrar una «serpiente bastarda» de 2,30 metros de longitud en su domicilio en Pujaire (Almería). La mujer regresaba de un viaje a Málaga cuando se topó con el animal al levantar la tapa de inodoro. Inma pidió ayuda a las autoridades, que tardaron 24 horas en sacar al reptil del domicilio. Durante el periodo de tiempo que la serpiente permaneció en la casa, un bebé de nueve meses corrió peligro por la presencia del depredador. Afortunadamente el pasado viernes Protección Civil logró sacar a la serpiente usando un chorro de agua a presión.

La lucha contra el reptil

Inma y su familia al no poder sacar al animal de su domicilio optaron por avisar a más miembros de su familia y a una vecina para intentar librarse de la serpiente. El reptil era demasiado grande para poder ser manipulado con las manos, por lo que tuvieron que avisar a las autoridades para solucionar el problema. Además de avisar a la Policía, también llamaron a los bomberos, pero estos no pudieron acudir al llamado debido a que no disponían de los medios suficientes para socorrerlos y les recomendaron que echasen agua fuerte al inodoro para aumentar su olor y espantar a la serpiente.

Preocupada por el bebé que había en la vivienda, Inma avisó a su madre, que en ese momento se encontraba cuidando del infante. Asustada por la situación, pusieron una toalla en la puerta y cerraron todo para que la serpiente no escapara del baño. La Guardia Civil llegó de madrugada al inmueble de Inma pero la búsqueda del reptil se dificultó debido a que no salía de su escondite. Finalmente Protección Civil optó por usar agua a presión y la serpiente pudo ser capturada. Afortunadamente, todo acabó bien y el animal fue retirado de su hogar sin causar daños.