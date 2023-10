La muerte de Álvaro Prieto ha provocado una oleada de bulos y noticias falsas en redes sociales en busca de culpables, entre ellas la de que el joven habría intimado con una chica en la discoteca a la que había acudido de fiesta en el centro de Sevilla y habría sido perseguido por su novio. Ahora, la implicada ha compartido un mensaje en sus redes sociales tras las acusaciones recibidas.

El joven jugador de la cantera del Córdoba desapareció el pasado 12 de octubre tras una noche de fiesta en Sevilla. Este lunes, 16 de octubre, se halló su cuerpo entre dos vagones de tren cerca de la estación de Santa Justa y desde entonces han sido muchas las hipótesis que se han vertido sobre el caso.

No obstante, la autopsia ya ha confirmado que Álvaro murió electrocutado el mismo día de su desaparición al tocar con su abdomen la catenaria desde el techo del tren. La descarga eléctrica le recorrió desde el abdomen hasta las manos, provocando su muerte en el acto. Su cuerpo presenta las marcas que lo demuestran, apoyando así la versión oficial de la Policía, que determina que se trató de una muerte accidental en la que no estuvieron implicadas terceras personas, y desmintiendo el resto de bulos.

La chica se pronuncia en redes sociales

Después de que la hipótesis de que Álvaro Prieto hubiera sido perseguido por el novio de la chica con la que habría intimado de fiesta se hiciera viral en redes sociales, la joven afectada ha decidido pronunciarse a través de su perfil para tratar de poner punto y final a los bulos: «Conocí a Álvaro Prieto en la fiesta. Más allá de eso, todo lo que se está hablando de mí es mentira. Yo no tengo ni he tenido pareja. Nadie que me rodea se enfadó por lo sucedido aquella noche. Básicamente, nadie de mi entorno lo conocía», ha comenzado.

«El audio que mandó él a un amigo y en el cual aparezco de fondo es un audio sin importancia, no hay nada que sacar de ahí. En la fiesta no pasó nada raro, fue una noche totalmente normal. Lo que le ha pasado a Álvaro es horrible y ojalá esta historia no hubiese terminado así, pero si hay algún culpable no es de mi entorno», ha explicado desmintiendo que alguien relacionado con ella hubiera podido perseguir a Álvaro aquella noche.

«Por favor, dejad de insultarme y no sigáis difundiendo fotos mías ni especulando cosas que no son verdad. Está siendo todo muy traumático y con esto lo que hacéis es destrozar todavía más. Dejad que la Policía haga su trabajo. Detrás de esta historia hay una familia y unos amigos los cuales están pasando el peor momento de sus vidas, y tener que leer todo esto que os inventáis por redes tiene que ser muy duro», ha finalizado.

Despedida de amigos y familiares

Tras concluir las labores de autopsia que han confirmado su muerte por electrocución, el cuerpo de Álvaro será trasladado hasta Córdoba, donde se celebrará seguidamente su entierro y funeral en el que familiares y amigos podrán al fin darle su último adiós. La misa por su alma se celebrará este jueves a las 10:30 horas en la iglesia parroquial de la Trinidad.