Matan a un joven de 20 años de una pedrada en la cabeza durante una pelea en Sevilla

Un joven de unos 20 años ha muerto tras recibir una pedrada en la cabeza durante una pelea en Sevilla, en la conflictiva barriada de Torreblanca, una de las zonas más deprimidas de la ciudad. La Policía Nacional está investigando los hechos.

La agresión se produjo el pasado sábado, sobre las 18:45 horas, en un callejón peatonal entre las calles Sándalo y Granado, a las afueras de la capital. Una decena de llamadas al 112 alertaban de que dos jóvenes –ambos de edad similar– habían protagonizado una violenta pelea en plena calle y uno de ellos estaba inconsciente, tendido en el suelo y sangrando por la cabeza.

La víctima recibió un golpe «contundente» con una piedra, según la Policía Nacional. Las posteriores llamadas de los testigos a Emergencias informaron de que el joven había sido trasladado por sus propios familiares a un centro de salud cercano. De ahí fue derivado en estado muy grave al hospital Virgen del Rocío, donde falleció durante la noche.

Por el momento hay tres personas detenidas, aunque la Policía no descarta más arrestos. Al parecer, la reyerta se produjo durante una fiesta, según detalla El Correo de Andalucía, que ha adelantado los hechos.

El cadáver se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. La investigación está en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

Este mismo año, en Torreblanca, barrio marcado por la delincuencia y la marginalidad, un hombre violó a una menor de edad y la familia tiroteó al hijo del agresor como venganza.