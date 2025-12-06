Duro aviso de la Casa Blanca a Europa: «La burocracia de Bruselas conduce a la destrucción de Occidente»

La Casa Blanca ha reiterado este sábado 6 de diciembre sus duros avisos a Europa: «La burocracia de Bruselas conduce a la destrucción de Occidente» a través de un mensaje en redes sociales del número 2 del Departamento de Estado. El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, ha lanzado este sábado duras críticas contra la Unión Europea después de su reciente viaje a Bruselas para la reunión ministerial de la OTAN.

Según Landau, hay una incongruencia con los países europeos: se comportan de una manera diferente en las reuniones de la OTAN y la Unión Europea, a pesar de ser prácticamente los mismos. «Cuando estos países se ponen el sombrero de la OTAN, insisten en que la cooperación transatlántica es la piedra angular de nuestra seguridad común», ha señalado Landau. Sin embargo, cuando los mismos países actúan como miembros de la UE, «impulsan agendas que a menudo son abiertamente contrarias a los intereses y a la seguridad de Estados Unidos», ha agregado.

Entre estas políticas, el alto diplomático estadounidense ha mencionado la censura, el suicidio económico derivado del fanatismo climático, las fronteras abiertas, el desprecio por la soberanía nacional en favor de la gobernanza multilateral y la fiscalidad común, y el apoyo a la Cuba comunista, entre otros. Para Landau, esta incoherencia no puede continuar: «O las grandes naciones de Europa son nuestros socios en la protección de la civilización occidental que heredamos de ellos, o no lo son. Pero no podemos pretender que somos socios mientras permiten que la burocracia no elegida, antidemocrática y no representativa de Bruselas persiga políticas de suicidio civilizacional».

Reacciones europeas

Las declaraciones de Landau han generado reacciones dispares en Europa. La jefa de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, fue la única líder europea en responder públicamente. Durante el Foro de Doha, subrayó que Estados Unidos «sigue siendo nuestro mayor aliado», y ha reconocido que, si bien existen críticas, «algunas de ellas también son ciertas».

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, interpretó los comentarios estadounidenses como la formalización de una realidad que ha sido evidente durante años. Según él, «Estados Unidos está inmerso en una competición cada vez más dura, compleja y difícil con China. Trump lo que ha hecho es dejar claro que la Unión Europea le resulta de poca o ninguna utilidad en esa competencia».

Desde la Comisión Europea, un portavoz insistió en que, aunque la relación con Estados Unidos es «única», la UE mantiene su autonomía regulatoria y decisoria. «Las decisiones relativas a la Unión Europea se toman en la Unión Europea y para la Unión Europea», ha afirmado, incluyendo aquellas relacionadas con la protección de la libertad de expresión y el orden internacional basado en normas.

Tensión transatlántica

Las declaraciones de Landau y la Estrategia de Seguridad Nacional recientemente publicada por Washington reflejan un enfriamiento en la relación transatlántica, especialmente en un contexto marcado por la rivalidad con China, los debates sobre soberanía, migración, transición climática y la guerra en Ucrania.

En la UE se reconoce que se enfrenta a un momento crítico: debe equilibrar la cooperación con Estados Unidos, su principal aliado militar, con la defensa de su autonomía política y regulatoria. La tensión entre ambos bloques evidencia que la relación transatlántica, aunque estratégica, no está exenta de fricciones, y que la manera en que se gestionen estas diferencias podría determinar la estabilidad de la alianza en los próximos años.