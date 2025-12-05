Trump advierte del «borrado de la civilización europea» por las políticas migratorias

El Gobierno de Estados Unidos, que dirige Donald Trump, ha advertido, a través de un informe de 33 páginas sobre la estrategia de Seguridad Nacional, del «borrado de la civilización» europea si continúan sus políticas migratorias y la censura impuesta por Bruselas.

El documento, que el propio presidente estadounidense ha descrito como una hoja de ruta para garantizar la supremacía de su país, no deja títere con cabeza entre los aliados europeos. La conclusión es demoledora: si las «tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos».

Para la Casa Blanca, los problemas económicos que atraviesa Europa quedan eclipsados por algo mucho más grave: «la perspectiva real y más cruda de un borrado de la civilización». Una advertencia que repite críticas anteriores de Trump y que conecta directamente con discursos de movimientos que llevan años alertando sobre la transformación demográfica y cultural del continente.

El informe enumera una lista de amenazas que, según Estados Unidos, ponen en jaque el futuro de Europa. Entre ellas destacan las «actividades de la Unión Europea y otros organismos que socavan la libertad política y la soberanía», las «políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos», la «censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política», el «desplome de las tasas de natalidad» y la «pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos».

Pero las críticas no quedan ahí. La Administración Trump pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar siendo «aliados fiables» si no cuentan con economías y ejércitos «lo suficientemente fuertes». Una estocada en toda regla a la dependencia europea de la protección estadounidense en materia de defensa, un tema recurrente durante los dos mandatos de Trump.

«Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria», sentencia el documento. Y añade sin ambages que el objetivo de Estados Unidos «debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual».

El informe también lanza una advertencia sobre el futuro de la Alianza Atlántica. Según el texto, existe la posibilidad de que «en unas pocas décadas como máximo», algunos miembros de la OTAN «pasen a tener una mayoría no europea». Una afirmación que cuestiona directamente si estos países seguirán rigiéndose por los principios del bloque militar o si, por el contrario, la inmigración masiva terminará por alterar su orientación estratégica y sus valores fundacionales.